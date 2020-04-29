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Ogeday Girişken'den Aziz Yıldırım anısı: Acun'u ararım

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, Milliyet Skorer Instagram hesabının canlı yayınında soruları yanıtladı. Fenerbahçe'nin gidişatıyla ilgili yorumda bulunan Ogeday, Survivor şampiyonluğu sonrası Aziz Yıldırım ile yaşadığı diyaloğu da anlattı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:32
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Ogeday Girişken'den Aziz Yıldırım anısı: Acun'u ararım

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a biraz daha zaman tanınması gerektiğini ifade eden Ogeday Girişken, iyi günlerin geleceğini dile getirdi. Ogeday eski başkan Aziz Yıldırım ile ilgili olarak ise şampiyon olduğunda yanına gittiğini ve aralarında geçen komik diyaloğu anlattı. Aziz Yıldırım'ın şekeri düşükken, sinirliyken iletişime geçilmemesi gerektiğini kaydeden Ogeday, bu durumu kolladıkların ve yeri geldiği zaman ziyarete gittiklerini söyledi. Ogeday Girişken'in Milliyet Skorer Instagram hesabı canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"BİRAZ DAHA ZAMAN TANINMALI" 

"Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullandım. Takımı takip ediyorum çok olmasa bile. Aziz başkanın 20 senelik bir istatistiği var. Ben bir iş kursam her sene işleyiş rayına oturunca dengeleniyor. O yüzden 2 seneye yakın bir süre olacak Ali başkanın gelmesi. Artık tolere edilebilirliği kalmıyor. 3. sene şampiyon olamıyorsa takım, hala UEFA'ya gider miyiz konuşuluyorsa burada bir sorun vardır. Hani şampiyonluk son hafta dönse 4. seneye daha umutlu girebilirsin. O kadar borç var. Fenerbahçe'nin kötü gidişinde direkt yargıyı vermiyorum. Biraz daha zaman tanınmalı. Bence iyi günler olacak. Zamanla hepsi görülecek.

Çok kötü bir zamanda geldi başkan. Kötü planda illa ki bir şeyleri devreye sokacaktır. 20 senelik bir alışmışlık vardı. Ciddi bir oy farkıyla geldi. İnsanlarda bir değişim isteği vardı. Başakşehir'de Abdullah Avcı Beşiktaş'a gelmeden önce sistemi oturttu. 3 büyüklerin korkulu rüyası oldu. Şu an sistem gitmesine rağmen hala devam ediyor. Bizde dışardan hoca geliyor. 6 ayda şampiyon olsun deniyor. Çok sabırsız kalıyoruz. ben daha garanticiyim. 1 sezon şampiyon yapıp 5 sene yapamayabilir. Tam tersi 1 sene bekleyip 5 sne eşampiyon yapabilir."

AZİZ YILDIRIM ANISI 

"Ben yarışmadan çıktım Aziz Yıldırım'ın yanına gittim. O da altyapıdan tanır. Çok destek oldu amatör kulüplere. Bana şey dedi "Alabildin mi parayı?" diye. Bende yarışmacıların imzaladığı bir şey var onun tarihini bekliyorum dedim. O da 'Tamam eğer parayı alamazsan söyle ben Acun'u ararım söylerim' dedi (Gülerek). Tabii ki içeride para kalması söz konusu değil. Aziz başkan ile şekeri düşmüşken, sinirliyken sakın iletişime geçmeyin (Gülerek). Biz kolluyoruz onu. Yeri geldiğinde ziyarete gidiyoruz. Kötü anımız yok kendisiyle. Fenerbahçe tarihinden 3 futbolcuyla oturma şansım olsa Serhat Akın, Ümit Özat ve Alex olurdu. Alex rol model herkes için. 5 yıl önceki Ogeday'a sakatlanacağın hareketlerden uzak dur. Esnemeleri daha uzun yap, uyku düzenin şaşmasın. kürekte başarılı olmak istiyorsan bunlara dikkat et derdim. Hiperaktifliğim olduğu için kendimi tutamıyordum. Her şeyde ben diye öne çıkıyordum. Şu an daha kontrollüyüm."

"FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇERSEM İLK OLARAK KESİNLİKLE KÜREK ANTRENMANI YAPTIRIRDIM TAKIMA"

"Fenerbahçe'nin başına geçersem ilk olarak kesinlikle kürek antrenmanı yaptırırdım takıma. Simülatörde kürek çekmek çok sıkıcı takıma onu yaptırırdım. Sahada olmanın, topla oynamanın değerini daha iyi anlarlardı. 'Futbolcuların el çantası çok itici' Şu futbolculara el çantalarını yasaklardım. Otobüsten indikten sonra tutuyorlar ya. Sözleşmeye koyardım. Çok itici duruyor gerçekten. O çanta çok önemli bir item. Ellerinden aldığımda o çantayı, tamamen futbola odaklanırlardı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ogeday GirişkenFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
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