Obradovic: Kupa kazanmak takım işi

İSTANBUL - Yugoslav ekolünün profesörü Aleksandar Nicolic'in kendisine sadece basketbolu değil, hayatı da öğrettiğini anlatan Obradovic, Ribaund Dergisi'ne verdiği röportajda "Bu her zaman takım işi olmuştur. Elbette elde edilen kupa bir başarı ancak, takımdaki oyuncuların bunu sağladığını söyleyebilirim. Çok zorlu bir turnuvayı geride bıraktık; üç güçlü rakip ve üç çekişmeli maçın ardından kupayı aldık. Bu yolda oyuncuları hem fiziksel hem de mental olarak hazır tutmak bizim görevimiz. Onların saha içindeki mücadelesi ile bu başarıların geldiğini söyleyebilirim" dedi.



Fenerbahçe ile THY Euroleague'in en iddialı takımlarının başında gelen Obradovic ile yapılan röportajın bazı soru ve cevapları şöyle:



- Final maçı sonrası koç Ergin Ataman'la aranızda samimi bir diyalog geçti. Ataman ve O'nun bu sezon Anadolu Efes'te yaptıklarına dair düşüncelerinizi nasıl açıklarsınız?



- Evet bu doğru onunla kısa da olsa hoş bir sohbetimiz oldu. Bu sadece bir maçtı ve aldıkları yenilgi onların kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Anadolu Efes bu sezon çok iyi bir basketbol oynuyor ortaya çıkardıkları oyun olumlu. Önümüzdeki haftalarda onlarla oynayacağımız maçlar var. Bu maçlar, önceki maçlar gibi çok iyi olacaktır. Onlarla ne zaman karşılaşsak duygusal açıdan çok özel bir mücadele oluyor. Ama bu sadece bir oyun ve diğer takımlara olduğu gibi Efes'i de yenmek için aynı oyunumuzu oynayacağız.



- 27 yıllık koçluk kariyerinizde şu anda bulunduğunuz noktaya Aleksandar Nikolic şahitlik ediyor olsaydı, ustanıza neler söylemek isterdiniz?



- O bana sadece basketbolu öğretmedi ondan hayatı da öğrendim. Partizan'daki ilk yılımda bana bu oyuna dair bazı önemli detaylar gösterdi gerçekten de inanılmaz birisiydi, kariyerimin en önemli kararları için de bana yardımcı oldu. Son yıllarda yaşadığım anları onunla paylaşmayı çok isterdim. Hayata ve basketbola dair nadir duyabileceğiniz şeyleri ondan öğrendim. Şu an geldiğim noktayı ona borçluyum, beni geliştiren insan oydu.



- Fenerbahçe, taraftar ilgisi açısından sosyal medyada NBA takımlarını geride bırakıyor. Buna karşın sezon içerisinde taraftarın salona gelişine dair pek çok demeç vermek durumunda kaldınız. Mevcut ilgi düzeyinden memnun musunuz?



- İlk olarak şunu söylemeliyim, burada bulunduğum 6 yılda da taraftarlarımızdan inanılmaz destek aldık. Bu desteklerinden dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum ve sezonun geri kalanında da aynı desteği bekliyorum. Bazı demeçlerimde onların her maça aynı ilgiyi göstermelerini, oyuncularımın bunu hakkettiğini söylüyorum; maalesef bu her zaman mümkün olmuyor. Yine de genel anlamda bize verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim.





- Gherardini ile ortak çalışmak nasıl bir his? Eski günlerde birlikte çalışırken, bugünlerin yaşanabileceğini tahmin edebiliyor muydunuz? Sayın Gherardini'nin karakterini ve size verdiği desteği nasıl özetlersiniz?



- Doğrusunu söylemek gerekirse onunla birlikte çalışmak beni rahatlatıyor. Her gün bazı şeyleri tartışıyoruz, öneriler sunuyoruz amacımız bu kulübü daha da iyi hale getirmek. Bu konu da da bana çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Takım için önemli olan detaylardaki ustalığı ile önemli işler yapıyor onunla çalışmak benim açımdan rahatlatıcı.