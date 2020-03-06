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Nur Tatar Askari, yeniden İstanbul BBSK'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik tekvandocu Nur Tatar Askari ile sözleşme imzaladı.

06 Mart 2020 Cuma 10:11
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Nur Tatar Askari, yeniden İstanbul BBSK'da

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, olimpik tekvandocu Nur Tatar Askari ile sözleşme imzaladı. Milli tekvandocu Nur Tatar Askari yeniden İstanbul BBSK ailesine katıldı. Kulübümüz, olimpik sporcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Nur, daha önce 2013-2017 yılları arasında yine Istanbul BBSK bünyesinde spor kariyerini sürdürmüştü. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Nur Tatar Askari, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda kulübümüz sporcusu olarak bronz madalyanın sahibi olmuştu. Nur, bu yıl ise Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tekrar İstanbul BBSK sporcusu olarak madalya mücadelesi verecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nur Tatar AskariBBSKTekvando
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