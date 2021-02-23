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Nilüfer’in Sultanları Ankara’dan 3 Puanla Döndüler

23 Şubat 2021 Salı 12:52
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Nilüfer’in Sultanları Ankara’dan 3 Puanla Döndüler

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı deplasmanda  karşılaştığı  İl bank’ı 3-1 yenerek Bursa’ya 3 puanla döndü. Nilüferli voleybolcular bu sonuçla puanını 59’a yükseltti. Nilüfer Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi 29. hafta mücadelesinde Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda İlbank’a konuk oldu. Karşılaşmaya file önü üstünlüğünü ele geçirerek başlayan Nilüferli voleybolcular bu seti 25-21 kazandı. İkinci sete etkili hücumlarla başlayan İl bank teknik molaya 12 -9  önde girdi. Teknik molanın ardından da baskılı oyununu sürdüren Ankara ekibi bu seti 25-23 önde tamamladı.
Her dakikası büyük heyecana sahne olan üçüncü sette Nilüfer Belediyespor son dakikalara doğru baskısını artırarak bu seti de 25-23 kazandı. Dördüncü sete blok ve manşetlerde başarılı hamlelerle başlayan Nilüfer Belediyespor bu seti 25-19 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Ligde oynadığı 29 maçın 20’sini kazanma başarısını gösteren Nilüferli voleybolcular bu sonuçla puanını 59’a yükseltti.  Nilüfer Belediyespor normal sezonun son haftasında Kuzey boru SK ile 27 Şubat 2021 Cumartesi günü kendi evinde karşılaşacak.

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Nilüferin Sultanları Ankaradan 3 Puanla Döndüler
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