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Nilüfer’de Türkiye’ye Örnek İki Yeni Spor Tesisi Daha Açılacak

11 Şubat 2021 Perşembe 15:47
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Nilüfer’de Türkiye’ye Örnek İki Yeni Spor Tesisi Daha Açılacak

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Alaaddinbey Mahallesi’nde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem; “Türkiye’ye örnek olacak iki yeni spor tesisini daha Nilüfer’e kazandırmanın heyecanı içindeyiz” dedi.Kentte spor yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Nilüfer Belediyesi, ilçeye iki yeni spor tesisi daha kazandırmaya hazırlanıyor. Yapımı devam eden projeleri, ilgili başkan yardımcıları, müdürler ve yüklenici firma temsilcileri ile birlikte yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer’e yeni iki spor tesisi daha kazandıracak olmanın heyecanı içindeyiz” dedi. İlk olarak Alaaddinbey Mahallesi’nde squash salonundaki çalışmaları inceleyen Başkan Erdem, yaklaşık 2 bin metrekare alanda 9 kortlu, 450 seyirci kapasiteli tesisin, tamamlandığında uluslararası standartlara uygun “akredite kort” niteliğinde Türkiye’deki tek tesis olacağını belirtti.

Tesisin planlama aşamasında Türkiye Squash Federasyonu ile ortak çalışıldığını söyleyen Başkan Erdem, “Squash, yaklaşık 180 ülkede 25 milyon lisanslı sporcusu bulunan bir spor dalı. Ülkemizde ise yatırım maliyetleri ve ilgisizlik nedeni ile pek gelişmemiş olsa da biz ‘Spor kenti Nilüfer’ sloganımıza yakışır şekilde Nilüferlileri farklı spor dalları ile buluşturmaya devam ediyoruz. Alaadinbey’deki bu iş merkezi içinde, yapı maliyetleri bakımından belediyemize ek bir yük getirmeden yap- işlet-devret modeli ile Nilüferlilere kazandıracağımız bu tesisin planlama aşamasında Türkiye Squash Federasyonu ile birlikte çalıştık. Ulusal müsabakaların yanı sıra Avrupa ve dünya çapındaki uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilmek adına kortlarımızı ve tesislerimizi Dünya Squash Federasyonu’nun kriterlerine göre planladık. Böylece müsabakaların bu tesiste gerçekleştirilmesi için teminat mektubu da aldık. Kortları, sosyal ve sportif donatı alanları ile Avrupa’nın sayılı squash tesisleri arasında yer alacak bu merkezi birkaç ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Erdem daha sonra yine Alaaddinbey Mahallesi’nde NİLTİM Ticaret Merkezi içinde yapımı devam eden 2812 metrekare kapalı alana sahip spor alanında incelemelerde bulundu. Bu alanın da; 4-8 yaş arası çocukların birçok spor dalının altyapısını alabilecekleri, sportif motor becerilerinin geliştirilerek yeteneklerine göre yönlendirileceği çok amaçlı bir spor salonu olarak kullanılacağını ifade eden Başkan Erdem, tesisin bu yönüyle sportif eğitim alanında bir ilk olacağını vurguladı. Kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları, çok amaçlı saha düzenlemeleri ve spor platformlarıyla fark yaratacak tesisin birkaç ay içinde tamamlanacağını kaydeden Başkan Erdem, ardından Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor Kulübü tarafından hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nilüferde Türkiyeye Örnek İki Yeni Spor Tesisi Daha Açılacak
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