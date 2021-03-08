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Nilüfer Sezonu Galibiyetle Kapattı

08 Mart 2021 Pazartesi 12:19
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Nilüfer Sezonu Galibiyetle Kapattı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - TVF Kadınlar 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Nilüfer Belediyespor, sezonun son hafta karşılaşmasında ligin güçlü takımlarından Tepebaşı Gençlikspor'u  3-1 yenerek sezonu galibiyetle kapattı ve grubunda 4. oldu.Nilüferli genç voleybolcular rakibi Tepebaşı Gençlikspor'u  Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda ağırladı. Her anı büyük çekişmeye sahne olan birinci sette Nilüfer Belediyespor, smaçörler Çağlanur ve Yağmur'un hücumları ile etkili oldu ve seti 25-21 kazandı. İkinci sete ise Tepebaşı Gençlikspor etkili başlayarak teknik molaya 9-12 önde girdi. Teknik molanın ardından oyun kontrolünü ele geçiren Eskisehir ekibi seti 25-12 kazandı ve setlerde 1-1'lik eşitliği sağladı. 3. ve 4. setlerde oyunda hakimiyetini sürdüren Nilüferli voleybolcular üçüncü seti 25-21, dördüncü seti de 25-20 alarak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Nilüfer Belediyespor altyapısındaki genç oyuncuların tecrübe ve gelişim kazanması için mücadele ettiği 2. ligde 16 karşılaşmada 10 galibiyet alarak ve 30 puan topladı ve  grubunda  4. oldu.

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Nilüfer Sezonu Galibiyetle Kapattı
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