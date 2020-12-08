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Nilüfer Eczacıbaşı Vitra’yı Deplasmanda Devirdi

08 Aralık 2020 Salı 13:04
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Nilüfer Eczacıbaşı Vitra’yı Deplasmanda Devirdi

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı deplasmanda misli.com Sultanlar Ligi’nin iddialı takımlarından Eczacıbaşı Vitra’yı 3-2 mağlup ederek rakibi karşısında tarihinde ilk kez galip geldi. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en başarılı takımları arasında gösterilen Eczacıbaşı Vitra ile Nilüfer Belediyespor Eczacıbaşı Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.  İlk sete etkili hücum organizasyonları ile başlayan Nilüferli voleybolcular bu seti 25-16 gibi açık bir farkla kazandı.  İkinci sete ise ev sahibi ekip 5-0’lık seri ile başladı. Nilüfer Belediyespor aldığı molanın ardından üst üste bulduğu sayılar ile set ortalarında dengeyi sağladı ve 12-12 eşitliği sağladı. Eczacıbaşı file önü üstünlüğünü ele geçirerek bu seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 1-1’e taşıdı. Üçüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Oyuna etkili başlayan Nilüfer Belediyespor teknik molaya 12-6 önde girdi.  Teknik molanın ardından Eczacıbaşı Vitra üst üste 8 sayı bularak aradaki farkı açtı ve set sonlarına 24-19 önde girdi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son dakikalarında Nilüferli voleybolcuların atağıyla durum 24-24 eşitlendi ve set uzatma sayılarına taşındı. Uzatma bölümünde hata yapmayan Eczacıbaşı Vitra bu seti 27-25 kazandı.

Dördüncü sette Nilüfer Belediyespor saha içi dağılımında ve set oyununda hata yapmayarak oyun ve skor üstünlüğünü sürdürdü ve bu seti 25-19 kazanarak, setlerde 2-2’lik eşitliği sağladı ve maçı tie-break setine taşıdı. Kazananın belirleneceği tie- break setinde heyecan ve çekişme doruk noktasına çıktı. Set sonlarında müthiş bir direniş sergileyen Nilüferli voleybolcular üst üstte buldukları 4 sayı ile seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. Nilügfer Belediyespor Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete de imza attı. Zorlu deplasmanda istediğini alan Nilüfer Belediyespor, böylece 18. maçında 12. galibiyetini elde etmiş oldu . Nilüfer Belediyespor’da Sarah Wilhite takımına kazandırdığı 30 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Emilio Maglio ve Fulden Ural da 13 sayı üreterek galibiyete katkı sağladılar.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.12.2020 13:05
Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Eczacıbaşı Vitrayı Deplasmanda DevirdiMustafa Yıldız
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