Nilüfer Deplasmanda Galip Geldi..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Nilüfer Belediyespor misli.com Sultanlar Ligi 25. Hafta müsabakası için Aydın’da Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’unda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İlk sete Nilüfer Belediyespor etkili başladı ve teknik molaya 12-6 önde girdi. Set boyunca üstün oyununu sürdüren mavi yeşil beyazlı ekip seti 25-19 kazandı. İkinci sete de etkili başlayan Nilüfer’in sultanları oldu. Ancak set ortalarında 5-0’lık seri yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor aradaki farkı kapattı ve son sayılarda hata yapmayarak bu seti 25-23 kazanarak setlerde 1-1’lik eşitliği sağladı.

Üçüncü sette set boyu skor ve oyun üstünlüğünü elinde tutan Nilüferli voleybolcular bu seti 25-16 gibi farklı bir skorla kazandı. İki ekibin de karşılıklı sayılarıyla başlayan 4. setin sonlarında Nilüfer’in sultanları file önü üstünlüğünü ele geçirerek bu seti de 25-21 kazanarak maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Sarah Wilhite ürettiği 21 sayı ile maçın en skorer ismi olurken Nilüfer Belediyespor’da Fulden Ural 15, Emily Maglio 13, Yasemin Yıldırım’da 10 sayı üreterek çift haneli sayılara ulaştılar. Nilüfer Belediyespor elde etiği bu galibiyetle oynadığı 25 maçın 18’ini kazanarak 54 puanla lig de 4. sıraya yükseldi. Nilüfer’in sultanları 26. hafta karşılaşmasında 31 Ocak 2021 Pazar günü kendi evinde Türk Hava Yolları’nı ağırlayacak.