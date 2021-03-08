Nilüfer'den Rahat Galibiyet

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor bu hafta İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile karşılatı. Heyecanla geçen maçta Nilüfer ekibi rakibini 32-25 yenerek, haftayı galibiyetle kapattı.

Nilüfer Belediyespor ekibi 16. hafta karşılaşmasında rakibi hafta İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’ni evinde ağırladı.

Üçevler Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmaya Nilüfer ekibi genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıktı. Ev sahibi ekip başa baş geçen maçta ilk yarıyı 14-12 önde tamamladı. Rotasyonlu kadrosunu ikinci yarıda kullanan Nilüfer Belediyespor, oyunun ilerleyen dakikalarında ağırlığını hissettirerek, rakibini baskı altına aldı. Mavi yeşil beyazlılar geliştirdiği organize ataklarla aradaki gol farkını açtı ve maçtan 32-25 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor ligde oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 25'e yükseltti ve üst sıralara tırmanışını sürdürdü.