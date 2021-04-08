Nilüfer Avantajı Kaptı…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-6 etabının ilk maçında Nilüfer Belediyespor deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenerek, seride 1-0 öne geçti, misli.com Sultanlar Ligi’nin 5’inci ve 6’ncısının belirleneceği maçta Nilüfer Belediyesi’nin rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu. İki ekip, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Her anı çekişme içinde geçen ilk seti Nilüfer Belediyespor 25-21 kazandı. İkinci sete etkili başlayan taraf Aydın Büyükşehir Belediyespor teknik molaya da 12-10 önde girdi. Molanın ardından file önünde üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediyespor, ikinci seti de 25-20 önde bitirdi. Üçüncü sette Aydın ekibi, Anti Vasilantonaki’nin etkili hücumları ile oyunda dengeyi sağladı ve bu seti 25-21 kazanarak, setlerde durumu 2-1’e taşıdı. Dördüncü sete etkili başlayan yine Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu. Maglio ve Yasemin’in bloklardaki başarısı ve Sarah Wilhite’nin hücumda art arda bulduğu sayılarla rakibini yakalayan Nilüfer Belediyespor, set sonlarında aradaki farkı açtı ve seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı. Play-off serisinin ikinci maçı, 09 Nisan 2021 Cuma günü saat 17:00’de Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak. Nilüfer Belediyespor, bu maçı kazanması halinde ligi 5. sırada bitirecek ve Türkiye’yi CEV Challenge Cup 2022’de temsil edecek. Karşılaşmayı Aydın ekibin kazanması halinde ise serinin son maçı, 11 Nisan 2021 Pazar günü yine Bursa’da oynanacak.