Nilüfer 30 Maçta 21 Galibiyet Aldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı misli.com Sultanlar Ligi normal sezonun son hafta karşılaşmasında Kuzeyboru’yu 3-0 yenerek, sezonun 30’uncu maçında 21’inci galibiyetini elde etti. Misli.com Sultanlar Ligi ‘nde bu sezon elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin son hafta karşılaşmasında Kuzeyboru’yu Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin ortalarında Nilüferli voleybolcular bloklardaki başarısı ile farkı açtı ve seti 25-18 kazandı. İkinci sette file önü üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor teknik molaya 12-4 önde girdi. Teknik molanın ardından da skor ve oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Nilüfer’in sultanları bu seti de 25-12 aldı. Üçüncü sete konuk ekip Kuzeyboru etkili başladı ve 5-1’lik üstünlüğü yakaladı. Alınan molanın ardından toparlanan Nilüfer Belediyespo,r Sarah Wilhete’nin servis turunda üst üste bulduğu 5 sayı ile 6-5 öne geçti. Öne geçtikten sonra oyun ritmini artıran mavi yeşil beyazlı voleybolcular bu seti de 25-18 kazanarak, maçtan 3-0 galip ayrıldı. Maçtan sonra oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem elde edilen başarıların gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Erdem, “Sezona başlarken Avrupa kupalarına katılacak bir sıralamada ligi bitirmeyi hedeflemiştik. Normal sezonu başarılı bir şekilde tamamladık. Play-off turlarında bu başarıyı devam ettirerek Nilüfer ve Bursa’nın adını Avrupa da duyurmak istiyoruz” dedi. Başarı istatistiklere yansıdı.. Nilüfer Belediyespor’un sezondaki başarısı oyuncu istatistiklerine de yansıdı. Nilüfer Belediyespor’un ABD’li yıldızı Sarah Wilhite takımına kazandırdığı 564 sayı ile sezonun en skorer 3’üncüsü oldu. Nilüferli orta oyuncular Yasemin Yıldırım 69 blok ile en iyi 4’ncü, Emily Maglio ise 68 blok ile en iyi 6’ncı blokör oldu. Nilüfer Belediyespor’un pasörü Buse Ünal da takımına kazandırdığı 42 Ace (Servis sayısı) ile bu alanda 3. oldu.