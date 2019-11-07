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Nihat Yılmaz: "Kupayı kaldırmayı hedefliyoruz"

Ci Group Buca’nın tecrübeli oyuncusu Nihat Yılmaz,yazarlarımızdan Ekrem Konur’a açıklamalarda bulundu.

Nihat Yılmaz: "Kupayı kaldırmayı hedefliyoruz"

Ci Group Buca’nın tecrübeli oyuncusu Nihat Yılmaz,yazarlarımızdan Ekrem Konur’a açıklamalarda bulundu.

07 Kasım 2019 Perşembe 15:58
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Nihat Yılmaz: "Kupayı kaldırmayı hedefliyoruz"

HABER: EKREM KONUR

Artvin Hopa ve Tokatspor maçını değerlendiren Nihat; ”Artvin Hopa maçıyla ilgili söyleyebileceğimiz hiç bir şey yok o gün takım olarak çok kötüydük ne oyun anlamında nede mücadele anlamında hiç bir varlık gösteremedik. Tokat maçına gelince de karşımızda ki rakip maddi sıkıntılar içinde olan zor durumlar yaşayan bir takım vardı böyle takımların ne yapabileceğini kestirmek zordur ilk yarının başında ve ikinci yarının başında attığımız gollerle rakibin direncini kırıp sonrasında kazanan taraf olduk.”Dedi

Çok büyük beklentiyle kurulan bir takım olduklarını belirten Nihat; ”Genel olarak baktığımızda yeni kurulan ve çok büyük beklentiyle kurulan bir takımız istediğimiz performansı takım olarak tam yansıttığımızı söyleyemem hedef için kurulan ve gelen oyuncuların hepsinin baya başarılarla burayı geldiğinin bunun yanı sıra kalan genç oyuncularında üst ligler tarafından izlendiğini düşündüğümüz de oluşan tablo bekleneni karşılayamadığının farkındayız takım olarak bu durumu düzeltip performansımızı arttırmak için bütün oyuncular baya istekli şekil de çalışıyoruz ve bireysel olarak ekstralar yapıyoruz takım olarakta daha iyisini yapmak için hücum ve savunma anlamında çalışmalarımız oluyor.” Dedi.

Sultanbeyli Bld maçına iyi hazırlandıklarını belirten Nihat; ”Bu hafta oynayacağımız Sultanbeyli Bld maçına iyi bir şekil de çalışıyoruz ve kendimizi fiziksel ve zihinsel olarak hazırlıyoruz kazanmayı ve hedeflediğimiz düşünceye şampiyonluğa ulaşmak için bundan sonraki maçların hepsine tek tek hazırlanıp sene sonun da inşallah düşlediğimiz şekilde kurulan takımın o kupayı kaldırmasını hedefliyoruz.”dedi

Önce Vatan Gazetesi

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Nihat YılmazCi Group BucaEkrem KonurNihat Yılmaz: Kupayı Kaldırmayı Hedefliyoruz
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