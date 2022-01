Nihat Özdemir: Türk hakemliğinde yeni bir dönem başlıyor

İSTANBUL - Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirdi. Seminere TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyon yöneticileri ve kulüp başkanları katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakemlerin en az konuşulduğu bir ortama kavuşacaklarına inandığını belirterek, “Öncelikle, tüm hakemlerimize, burada bulunan misafirlerimize, spor ailemize, futbolseverlerimize ve milletimize, 2022 yılında başta sağlık olmak üzere, huzur ve mutluluk diliyorum. Salgınla amansız bir şekilde mücadele veren ülkemizin ve tüm dünyanın, en kısa sürede tam normale dönmesini temenni ediyorum. 2.5 yılı TFF Başkanlığım dönemi olmak üzere, yaklaşık 7 yıldır hakemlerimizle beraberim. Bu süreçte birçok hakem seminerine katıldım, özellikle hakemlerimizin yanında olmak, onları anlamak ve destek vermek istedim. Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte, yeni bir dönem başlıyor. Devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hakemliğimizde bilimsel ve teknoloji kullanımına yeni bir anlayış getiriyoruz. Süper Lig ve 1'inci Lig Kulüpler Birliğimiz ile ortaklaşa, Türk Futbol Hakemliği Çalışma Grubu oluşturduk. Bu işi, tüm paydaşlarıyla ve konsensüsle çözmek için ilk defa bu denli geniş kapsamlı şekilde bir araya geldik. Yine hakemliğin dünyadaki en önemli isimlerinden David Elleray ile danışman olarak anlaştık. Sayın Elleray, bizlere bir değerlendirme raporu sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonumuzda, iki aydır yeni sistem üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunuyoruz. Bütün başkanlarımız bu toplantılara katılıyor, fikirlerini söylüyorlar. Samimi şekilde bu projeye inançlarını ve desteklerini anlatıyorlar. En son geçtiğimiz hafta Riva’da, başkanlarımızın katılımı ile yaptığımız bir toplantımız oldu. Toplantıda; tüm başkanlarımız çalışmalarla ilgili olumlu izlenimlerini yineledi. Hatta ziyaretimize gelen Beşiktaş kulübümüzün başkanı sayın Ahmet Nur Çebi, Riva’dan çok iyi izlenimlerle ayrıldığını, yeni dönemle birlikte hakem hatalarının olmayacağının müjdesini verebileceğini kamuoyuna anlattı. Bu projeye destek veren tüm başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Özetle; futbol ailesinden, başkanlarımızdan umut veren, iyimser mesajlar alıyoruz. Biliyorum ki, MHK de hakemler de bugüne kadar ki hataların farkındalar ve hataları minimuma indirmek için iyi niyetle çalışıyorlar. İnşallah, bu işi hep birlikte çözeceğiz. Bu yolun sonunda; hayal ettiğimiz gibi ‘hakemin’ en az konuşulduğu bir futbol ortamına kavuşacağız, Türk hakemliği Türk futbolunun odak noktasından çıkacak” diye konuştu.



“MHK DEĞİŞİMİ İLE BİRLİKTE, HAKEMLERİMİZİN İYİ GİDEN PERFORMANSI OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ”



Merkez Hakem Kurulu’nda yaşanan değişim için de Özdemir, “Bildiğiniz gibi sezon içerisinde Merkez Hakem Kurulumuzda bir değişiklik yaşadık. Sayın Serdar Tatlı’nın istifası sonrasında, ivedilikle aksiyon alıp, Sayın Ferhat Gündoğdu başkanlığında yeni bir kurul oluşturduk. Sayın Gündoğdu’nun hem hakem, hem akademisyen hem de yönetici kimliğiyle, Türk hakemliğinde önemli projelere imza atacağına inanıyorum. 27 Ekim’de göreve başlayan yeni kurulumuz, iki aylık süreçte, önemli adımlar attı. Öncelikle VAR kadrosunu genişletmek için çalışmalarına başladı. TFF Yönetim Kurulu olarak bizler de talimat değişiklikleri ile kendilerine destek verdik. Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig’de VAR sistemini hayata geçirecek olmamızı da göz önüne alan kurulumuz, VAR projesini aralık ayı ile birlikte devreye sokup var sertifika sürecini tamamlayan hakemlerimizi AVAR2 olarak sahaya sürdü. Yine Aralık ayı sonunda, umut vaat eden hakemlerimizi değerlendirmek üzere, çok geniş kapsamlı eğitim ve testler içeren bir seminer düzenlendi. Türk hakemliğine yeni yüzler kazandıracak, hakemliğimizin geleceğini sağlama alacak tüm bu çalışmalar, artarak devam edecektir. MHK değişimi ile birlikte, hakemlerimizin iyiye giden bir performansı olduğunu gözlemliyoruz ve bu konuda umutluyuz. Bu kapsamda, tüm kulüplerimizden beklentimiz, devam eden Türk hakemlik sistemi çalışmalarına da katkı veren Merkez Hakem Kurulumuza her anlamda destek olmalarıdır” şeklinde konuştu.



“GÖRDÜĞÜNÜZÜ ÇALIN, TEREDDÜT ETMEYİN”



Özdemir, ligin ikinci yarısı öncesinde hakemlerden ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını isterken, “Son olarak sizlere seslenmek, bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Mevcut futbol ortamında zor bir görev yapıyorsunuz. Futbolun en kritik aktörü olarak, maalesef, hata krediniz yok denecek kadar az. Çünkü futbol çok büyüdü, beklenti arttı, eleştiri fazlalaştı. Dolayısıyla sizlerin yükü çok ağırlaştı. Bu ortamda sizlerin yükünü hafifletmek adına, bizler elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Ancak sizlerden de azami iyi yönetimler bekliyoruz. Sahada gerilmeyin, sakin olun, tereddüt etmeyin, gördüğünüzü çalın, korkmayın, cesurca kararlar alın. Ama en önemlisi güven duygusunu verin. İletişim dilinize mutlaka dikkat edin ama Türk hakemliğini sahada ezdirmeyin. Unutmayın ki, sizler federasyonumuzu temsil ediyorsunuz. Sizlerin ikinci yarıda çok başarılı olacağınıza inanıyorum” diye konuştu.



“HAKEMLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”



Kokart töreni öncesi tüm hakemlere başarı dileyen Özdemir, “Birazdan FIFA kokart törenimizi yapacağız. İlk defa FIFA kokartı takacak olan hakemimiz Zorbay Küçük ile, Elit kategoriye yükselen Halil Umut Meler’i tebrik ediyorum. Yine, Katar 2022 Dünya Kupası aday hakem seminerine davet edilen Elit hakemimiz Cüneyt Çakır’ın da başarılarının devamını diliyorum. Sözlerimi tamamlarken, tüm hakemlerimize sezonun ikinci yarısı için başarı temenni ediyorum. futbol ailemize, bir kez daha yeni yılda sağlık, huzur ve başarı dileklerimi sunuyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.



AĞAOĞLU: DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIĞINIZ KARARI VERİN



Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söylerken, “Kısa sürede önemli bir mesafe kaydettik. Çalışmalar bizi çok farklı bir noktaya getirdi. Oynattığınız bir pozisyon, vermediğiniz bir gol çok büyük sonuçlar doğuruyor. Kulüplerimizin ekonomik durumu verilen kararlarla bizler kadar sizlerin de elinde. Biz bir aileyiz. Sizlerin yapmış olduğu işin ağırlığını biliyoruz. Adalet dağıtmak zor bir eylem. Bu eylem için de cesaret sahibi olmalısınız. Doğru olduğunu inandığımız kararı verin, o düdüğü çalın. Kulüpler Birliği ve kulüpler olarak o cesaretin arkasında biz varız. Kulüplere, federasyona ve MHK’ya güvenin, kişilere güvenmeyin. Hiçbirinizin gelmiş olduğunuz, kariyerinizi getirdiğiniz noktaya kimse sayesinde gelmediniz. Eğitim sıkıntımız var. En iyi eğitim nasıl veriliyorsa bunu yerine getirmek bizim görevimiz” dedi.



GÜNDOĞDU: 53 DAKİKA 38 SANİYE OLAN TOPUN OYUNDA KALAMA SÜRESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemliği daha iyi bir seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını dile getirirken, “Futbol sadece bir oyun ama endüstri haline geldi. Futbolun tüm paydalarının yaptığı işler mercek altına aldı. Kendi işlerimize bakıldığı zaman mevcut usullerde değişim olduğunu görüyoruz. Bu dönüşümü nasıl hayata geçtiğini fark ediyorsunuz. Sorunlara ortak akılla çözüm buluyoruz. Çalışma grubunda daha fazla empati yapıldığın görmekteyiz. Ortak amaç futbolun marka değerini yükseltme. Hakemler olarak büyük çaba içerisindeyiz. Temelinde şeffaflık ve hesap verebilirlik olarak devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz iki aylık dönemde liglerimizi en iyi şekilde tamamlayarak önemli projeleri hayat geçirmeye çalıştık" dedi.



“KARARLARDA TUTARLI OLMA AMACINDAYIZ”



Gündoğdu, Hakemlik Yönetim Sistemi’ni kurduklarını ve bunun hakemler için büyük bir önem arz ettiğini belirtirken, “Önümüzdeki yıl Spor Toto 1’inci Lig’de VAR yer alacak. Hakemlerimizin 17’nci hafta itibari ile AVAR olarak tecrübe kazanmasını istedik. Önümüzdeki yıl Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1’’inci Lig için 10 genç hakemi 1’nci Lig hakem kadrosuna kattık. Hakemlerle ilgili verileri federasyon yapısında toplayacağız. Hakemlik Yönetim Sistemi’ni oluşturmaya başladık. Hangi yönetici gelirse gelsin sürdürülebilir bir sistem bulacak. Kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayacak kadın hakemlerimizin liderliğinde çalışmalar başlattık. İlk yarıdaki hatalarımızı masaya yatıracağız, hedeflerimizi bireysel hedeflere çevirerek hakemlere tebliğ edeceğiz. 53 dakika 38 saniye olan topun oyunda kalma süresini ikinci yarı artırmaya çalışacağız. Futbolda sıfır hata imkansız ama tutarlı olmak en temel amacımız. İş birliğine önem veriyoruz. İlk yarıda gösterdiğiniz yardım ve desteği sürdürmenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.



SANCAK: 4 BÜYÜK KULÜP FOBİSİNDEN KURTULMANIZ LAZIM



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakemliğin zor bir meslek olduğunu söylerken, “Çok zor bir iş. Gördüm yaşadım. Geldiğimiz noktada zevk alarak bu işi yapıyorum. Futbol bir oyun. Her türlü sonuç var. O gün kim istediyse o kazanıyor. Kaybederken kendimizi sorgulamalıyız. Haneler olarak meşakkatli ve kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bir kararla şehrin futbolcuların kaderini değiştiriyorsunuz. 4 büyük kulüp fobisinden kurtulmanız lazım. Çok değerli kulüpler ama sadece 4 kulüp yok. Birlikte hareket etmeliyiz. Adana Demirspor’un haklarını koruyacağıma söz verdim. Sahaya çıktığınızda kulaklarınızı kapatın, gördüklerinizi çalın. Bir 90 dakika 4’üncü hakeme bu kadar saldırılır mı?. Karar verdiğinde zaten dönmüyor, dönerse zaten VAR’dan döner. Gördüğünüzü çalın ve gidin. Dünya kadar hata yapıyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Adil olun. Hayat çok kısa. Herkes yaptığının hesabını verecek” açıklamasında bulundu.



HURMA: HAKEMLERİ SÜREKLİ KONUŞMAK YERİNE SİSTEM KURALIM DEDİK VE ADIM ATTIK



VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, hakemlerin maç öncesi ve maç sonrası çok konuşulduğuna vurgu yaparken, “Hakemlik Türk futbolunun en çok konuşulan konusu. Kangren haline getirdik. Geçen sezon hakemlerle ilgili konuşurken şunları söyledik; yıllardır hakemlerle ilgili konuşuyoruz, üyeleri beğenmiyoruz bir adım bile atamadık. Biz kendi üzerimize düşeni yapalım, sistem çalışalım, bunu önerelim. Sonra hakemlerden isteyelim. Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu buna sıcak yaklaştı. İlk defa bir federasyon başkanı bu konuya parmak bastı. Önceden biz bağıra çağıra konuşur gün sonunda elimizde bir şey olmadan geri dönerdik. Cesur olmak demek korkmak değil, korkunun varlığına karşı doğru olanı yapmaktır. Maçtan önce hakemlerle ilgili konuşmamalıyız, maçlardan sonra hakemlerimizle ilgili konuşmamalıyız, oyuncularımız da yerde yatmamalı. Hakemler baskı altına alınmamalı. Medya mensuplarını lehine ve aleyhine bir konu saatlerce tartışmamalı” ifadelerini kullandı.



"YABANCI HAKEMİ KİMSE İSTEMEDİ”



Yabancı hakemi hiçbir kulübün istemediğini dile getiren Hurma, “Yabancı MHK, yabancı hakem gelecek denildi ama kimse bunu istemedi. Kendi çocuklarına güvendi. Bu hakemler bizim çocuklarımız. Çözüm bizdedir, kendi çocuklarımıza destek olmalıyız. Çalışmalarımızın sonunda şeffaf ölçülebilir bir sistem oluşur” dedi.