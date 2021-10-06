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Nihat Özdemir: Norveç maçını alırsak gruptan lider çıkabiliriz

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:12
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Nihat Özdemir: Norveç maçını alırsak gruptan lider çıkabiliriz

ARTVİN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım’ın Norveç maçını kazanması halinde 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndan lider de çıkabileceğini söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine ziyaret için gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, burada yaptığı açıklamada ,A Milli Takım’ın oynayacağı Norveç ve Letonya maçlarının büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye’de A Milli takım teknik direktörünün değiştiğini hatırlatan Nihat Özdemir, “Şenol Güneş’ten sonra sayın Stefan Kuntz'u göreve getirdik. Yeni bir milli takım kadrosunu şu anda topladık. Riva’da çalışmalara başladılar. 8 Ekim’de Norveç'le çok önemli bir maça çıkacağız. Ardından da Letonya'ya gideceğiz. Orada da önemli bir maçımız var. 8 Ekim ve 11 Ekim’de milli takımımız için çok önemli iki maçımız olacak. İnşallah bu iki maçı galibiyetle bitirirsek, gruptan birinci çıkma şansımız dahi olabilir. 11 Ekim’de biz Letonya ile oynarken, Hollanda da Norveç ile karşılaşacak. Bu şekilde grubun birinci ve ikincisini belirleyecek bir milli maç haftasını geride bırakmış olacağız. Norveç maçını alırsak lider de çıkabiliriz, ikinci olarak da çıkabiliriz” dedi.

SÜPER LİG’DE ÇOK ÖNEMLİ MÜCADELELER SEYREDİYORUZ

Süper Lig’deki devam eden yarışa da değinen Özdemir, “Süper Lig’de 8’inci haftayı tamamladık ve şu anda baktığımız zaman ligin üstüne dört tane takım birer puan arayla sıralanmış vaziyetteler. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, hepsi şu anda liderlik için büyük bir mücadele içine geçmişler. Süper Lig’de gerçekten çok önemli mücadele, güzel maçlar seyrediyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nihat ÖzdemirNorveç
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