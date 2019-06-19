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Necip Çarıkcı'dan açıklamalar

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Necip Çarıkcı, "Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene alt yapıya da biraz fazla önem verereceğiz. Takımı gençleştireceğiz ve sezona başlayacağız" dedi.

Necip Çarıkcı'dan açıklamalar

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Necip Çarıkcı, "Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene alt yapıya da biraz fazla önem verereceğiz. Takımı gençleştireceğiz ve sezona başlayacağız" dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:05
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Necip Çarıkcı'dan açıklamalar

BOLU - Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un 15 Haziran tarihinde yapılan olağan kongresinde, tek aday olan eski başkan Necip Çarıkcı, delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi. 3 yıl boyunca Boluspor Kulüp Başkanlığı yapacak olan Necip Çarıkcı, yeni sezon ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Çarıkcı, şöyle dedi:

"Yeni bir teknik heyetle görüşüyoruz. Bu hafta başladık. Artık sezona da 15-20 gün kaldı. Transferleri de yapacağız. Bu sene altyapıya da biraz fazla önem verereceğiz. Takımı gençleştireceğiz ve sezona başlayacağız. Şu an herkes bekliyor. Ne Süper Lig'de ne bizim ligimizde transfer yok. Herkes piyasanın durulmasını, fiyatların düşmesini bekliyor. İnşallah tekrar Boluspor'u 3 yıllık bir planla tekrar üst lige çıkarmanın hesabını yapacağız."

Sponsorlarla görüşmelerinin devam ettiğini de aktaran Çarıkcı, "Hedefimiz biraz daha ekonomik yönden, 12 milyonu aşmayacak şekilde takım kuracağız. 12 milyonu aşamayız, düşürmemiz lazım. Onun için Altınordu modeli belki olabilir. Sponsorlarla yeni görüşmeye başladım. Eğer sponsorlar devreye girerse Boluspor çıkış yapabilir. Bunun için de 10 güne ihtiyacımız var. Görüştüğüm büyük şirketler var. Onlarla İstanbul'da bu hafta tekrar görüşme yapacağım. Ona göre de teknik heyetimizi ve transferimizi yönlendireceğim. İyi bir hoca aldığımız zaman iyi takım kurmamız lazım. İyi bir sponsor bulursak iyi bir teknik heyet alacağız. Ona göre de transferler yapacağız. Her şey teknik heyetin ismine bağlı. 10 gün piyasayı ve sponsorları bekleyeceğim" şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 19.06.2019 06:25
Anahtar Kelimeler:
Necip ÇarıkcıBoluspor
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