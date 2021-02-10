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Mustafakemalpaşa İlçe Stadı Yenilendi

Mustafakemalpaşa ilçe Stadı’nda başlatılan zemin yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:44
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Mustafakemalpaşa İlçe Stadı Yenilendi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Bölgesel Amatör Lig ve amatör liglerle ilgili aldığı kararının ardından mart ayında başlayacak yeni sezon hazırlıkları Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübünde tüm hızıyla devam ederken çeşitli düzenlemelerle son rötuşları yapılan ilçe stadı da yeni bir görünüme kavuşturuldu. Bir dönem profesyonel liglere de ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa ilçe Stadı’nda saha içi çim bakımı, tribünler, yedek kulübeleri, soyunma odaları ve aydınlatma sistemleri elden geçirilirken futbolcuların kamp yaptığı ve konakladığı spor tesisi de baştan aşağı bakım onarım çalışmaları ile yeni sezona hazırlandı.

‘Hedef 3. Lig’.. Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ile birlikte ortak açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “İlk hedefimiz BAL Ligi'ydi. Başardık ve ikinci hedefimiz 3. Lig. Bu takıma, bu taraftara, Mustafakemalpaşa'ya inancımız tam. İnşallah yine başaracağız” dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.02.2021 11:47
Anahtar Kelimeler:
Mustafakemalpaşa İlçe Stadı Yenilendi
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