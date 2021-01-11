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Mustafa Er: "Üç maç kaybedersem ben de gönderilirim" dedi

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:16
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Mustafa Er: "Üç maç kaybedersem ben de gönderilirim" dedi

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Süper Lig'in 5. şampiyonu Bursaspor, 2019'da düştüğü TFF 1. Lig'de bu sezon yeniden doğuyor. Yüklü borç ve transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle altyapıdaki genç oyunculara yönelen Timsah, kötü başladığı sezonda son 5 maçında 4 galibiyet alarak hızla yükselişe geçti. Yeşil-beyazlıların bu başarısında en büyük pay sahiplerinden biri 1999-2005 arasında kulübün formasını giyen, altyapıda görev yaptıktan sonra A takımın başına geçen Teknik Direktör Mustafa Er…

40 yaşındaki genç teknik adam, gençlerle yükselişin perde arkasını basın mensuplarıyla ve ulusal basın(ÖNCE VATAN GAZETESİ) ve yerel medya mensuplarıyla yükselişin perde arkasını anlattı. Sezonun başlamasına sadece 12 gün kala takımın başına geçtim. Gerçekten hayli sıkıntılı bir süreçti. Kulübün çok ciddi borcu var ve gelirler temlikli. Durum böyle olunca da sezonun ilk 7 maçında sadece 2 galibiyet alabildik. Göreve geldiğimizde öncelikle federasyona alacakları için başvuran 5-6 oyuncuyu ikna edip takımın bünyesinde tuttuk. Avantajım daha önce altyapıda birlikte çalıştığım için oyuncuları tanıyordum.

TEŞEKKÜR BORÇLUYUM..

Kulübün ve takımın bulunduğu durum ve özellikle de korona nedeniyle şehir, takıma son 1-2 yıldır mesafe koymuştu. Ama hem genç oyuncular hem de ağabey rolündeki futbolcular sadece şehrin değil Türkiye‘nin yüzünün yeniden Bursaspor‘a dönmesini sağladı. Kısacası bu başarı futbolcularımın. Ağabey rolündeki oyunculara da büyük sorumluluk alan genç futbolculara hem teknik direktörleri hem de bir Bursasporlu olarak teşekkür borçluyum.

ÜÇ MAÇ KAYBETSEM BEN DE GİDECEĞİM

Türkiye’de bazı hocalar altyapıya önem vermeyip hazır oyuncular istiyor. Benim için ise plan-program önemli. Ama Türkiye‘de ne acıdır ki tabelaya bakılıyor. Biliyorum ki 3 maç üst üste kaybetsem ben de gideceğim. Futbolumuzun ana sıkıntısı bu.

MENTAL DESTEK ALACAĞIZ

Bu sezon ilk kez son 5 maçta 4 galibiyet aldık. Oyuncularım çok genç ve biz de bir yere kadar yeterli oluyoruz. Duygu anlamında sıkıntılar yaşıyor. 3-0 geriye düştüğümüz İstanbulspor, 12 dakikada cezamızı kesti. Oyuncular onun ardından geri döndü ve 3-3 berabere kaldık. İlk haftalarda bu geri dönüşü yapamazdık. Bunun üzerine donanımlı bir ekipten destek almaya karar verdik. Yaklaşık 10 kişilik bir uzman ekibi hem bize hem de oyunculara yardımcı olacak. Hiçbirimiz her şeyin en iyisini bilemeyiz. Herkes kendi işini doğru yapmalı. Bu yüzden uzmanlardan destek alma yolunu seçtik. Bunun çok ciddi bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Bu hafta içerisinde başlayacağız. Bunun yanı sıra genç oyuncularımızın kendi gelişimlerini tamamlamaları gerekiyor. Yabancı dil ve davranış şekli gibi. Mesela şu anda Bursaspor’da forma giyen genç futbolcularımın birçoğu yabancı dil öğreniyor. ALTYAPIMIZ HEP DEĞERLİ. Bursaspor’un altyapısı geçmişten bu yana hep değerliydi. Bugün Süper Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig’de forma giyen en çok futbolcu Bursaspor’un altyapısından yetişme. Transfer tahtası açılsa da açılmasa da altyapı futbol kültürünü oluşturmamız lazım.

YABANCIYA 10 KATINI VERİYORUZ…

“Kaliteli yabancı oyuncuya her zaman ‘Evet’ diyorum. Ama hem saha içinde hem saha dışında katkı vermeli. Bugün çoğu takımımızda 14 yabancının 6-7 tanesi vasat. Buna gerek yok. 25 yaş üzeri oyunculara Avrupa kulüpleri bonservis bedeli vermiyor. Plan- program şart. Kulüpler borç batağında Avrupa’da kazanacağının 10 katını veriyoruz.”

AVRUPA’YI İSTERİM. Teknik adamlık kariyerimde ilk hayalim Bursaspor ile şampiyonluk. Avrupa’da çalışmak konusuna gelince neden olmasın? Ancak daha 5 yıllık hocayım ve kendimi çok geliştirmem lazım. Avrupa ile futbolda her anlamda makasımızın azaldığını düşünüyorum. Genç vizyonu olan hocamız çok.

OLMAYACAK SÖZLER VERMEDİK

Kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle genel olarak takımda umutsuzluk ve soğuk bir hava vardı. Oyuncuları tek tek karşıma alıp konuştum. Daha önce sözler tutulmamış, ötelenmiş. Ben ise dürüst oldum, olmayacak şeylerin sözünü vermedim.

ABLALARIMIZI DA KATTIK

Kulüpte görev yapan iki ablamız var. Tesislerde temizlik ve diğer işlerle meşguller. Başta bu iki ablamız olmak üzere personeli de aramıza kattık. Onlar bizim için çok değerli ve bu kulübün demirbaşları. Kulüp personelinin de moralinin iyi olması lazım.

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Mustafa Er: Üç Maç Kaybedersem Ben De Gönderilirim DediMustafa Yıldız
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