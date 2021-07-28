Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1359.97
ALTIN
494.43
DOLAR
8.5541
STERLİN
11.8708
EURO
10.1045
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Satılık İplik Fabrikası 
Satılık İplik Fabrikası 
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel istihdam edecek
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel...
Tekir Yaylası'ndaki Dükkanlar Kiraya Veriliyor
Tekir Yaylası'ndaki Dükkanlar Kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mustafa Er: Transfer Tahtası Açılırsa Takviyeler Olabilir

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:29
9 Okunma
Mustafa Er: Transfer Tahtası Açılırsa Takviyeler Olabilir

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Y. Samsunspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mustafa Er “Maçı iki farklı devre olarak değerlendirebiliriz. Biz ilk yarıyı önde kapattık. İkinci yarıda rakibimize cevap veremedik. Onlar çok transfer yaptı. Biz de eksiklerimizi biliyoruz. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Çok genciz. Çalışacağız ve gelişeceğiz. Bugünün özelinde, ilk yarıda dengeliydik, ancak ikinci yarı ciddi pas hataları yaptık. Bunu kaldırmak mümkün değil. Bunun için efor sarf ediyoruz. Bu kadar basit top kaybı bu seviye için çok fazla. Çalışıp, düzelteceğiz. 2004, 2005 doğumlu oyuncularla oynuyoruz. Bazı oyuncularımızın heyecanı da var. Eksiklerimizi gidereceğiz. Mevcut kadronun tamamının kalmasını istiyoruz. Transfer tahtasının açılması halinde de ona göre gerekli takviyeler yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Er: Transfer Tahtası Açılırsa Takviyeler Olabilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Pandemi döneminde Türk futbolu için önemli adımlar attık"
"Pandemi döneminde Türk futbolu için önemli adımlar attık"
Sivasspor'un rakibi Petrocub Hincesti kente geldi
Sivasspor'un rakibi Petrocub Hincesti kente geldi
Galatasaray–PSV Eindhoven maçı çarşamba 21.00'de d-smart ve d-smart go'da yayınlanacak
Galatasaray–PSV Eindhoven maçı çarşamba 21.00'de d-smart ve d-smart go'da yayınlanacak
Yasemin Ecem Anagöz, 3'üncü turda
Yasemin Ecem Anagöz, 3'üncü turda
Boksta Busenaz Sürmeneli'den tarihi galibiyet
Boksta Busenaz Sürmeneli'den tarihi galibiyet
Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nı 2 madalya ile tamamladı
Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları'nı 2 madalya ile tamamladı
BURSASPOR KULÜBÜNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK…
BURSASPOR KULÜBÜNDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK…
Mustafa Er Uyardı! Çok Dikkatli Olun Dedi
Mustafa Er Uyardı! Çok Dikkatli Olun Dedi
Sacha Boey, İstanbul'a geldi
Sacha Boey, İstanbul'a geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma