Mustafa Er: Transfer Tahtası Açılırsa Takviyeler Olabilir

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Y. Samsunspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mustafa Er “Maçı iki farklı devre olarak değerlendirebiliriz. Biz ilk yarıyı önde kapattık. İkinci yarıda rakibimize cevap veremedik. Onlar çok transfer yaptı. Biz de eksiklerimizi biliyoruz. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Çok genciz. Çalışacağız ve gelişeceğiz. Bugünün özelinde, ilk yarıda dengeliydik, ancak ikinci yarı ciddi pas hataları yaptık. Bunu kaldırmak mümkün değil. Bunun için efor sarf ediyoruz. Bu kadar basit top kaybı bu seviye için çok fazla. Çalışıp, düzelteceğiz. 2004, 2005 doğumlu oyuncularla oynuyoruz. Bazı oyuncularımızın heyecanı da var. Eksiklerimizi gidereceğiz. Mevcut kadronun tamamının kalmasını istiyoruz. Transfer tahtasının açılması halinde de ona göre gerekli takviyeler yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.