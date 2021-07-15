Mustafa Er: Taraftarlarımız bizi özledi biz de onları

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Teknik Direktörümüz Mustafa Er, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İLK MAÇI BURSA'DA OYNAYACAĞIMIZ İÇİN AVANTAJLIYIZ.

Ligin en başının çok zor olabileceğini söyleyen Er ''Bizim en büyük avantajımız kendi evimizde ve taraftarımızın önünde oynamamız gibi görünüyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene mart ayından beri maçlar seyircisiz oynanıyor. Biz Bursa’da oynayacağımız için avantajlıyız ve bu avantajı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIMIZ BİZİ ÖZLEDİ, BİZ DE ONLARI.

Yeni sezonda taraftarımızla ilgili de konuşan Mustafa Er Taraftarlarımız da bizi özledi, biz de onları özledik. Tek hedefimiz kazanmak olacak. Başlangıçlar çok önemlidir. Kazanarak, iyi başlamak istiyoruz. Akabinde bizi zorlu bir fikstür bekliyor. Adanaspor maçı seyirciyle buluşacağımız ve onların desteğiyle kazanacağımız bir maç olacak inşallah. Ligin başları zordur, sürpriz neticeler çıkabilir. Bir çok takımın eksikleri olabiliyor. Sürpriz maçlar izleyebiliriz. Dördüncü ve beşinci haftadan sonra taşlar yerine oturacaktır. Biz de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

TAHTAYI NE KADAR ERKEN AÇARSAK BİZİM İÇİN O KADAR AVANTAJLI OLACAK.

Transfer tahtasıyla alakalı açıklamalarda bulunan Teknik Direktörümüz Mustafa Er Bunu ben daha önce de ifade ettim. Yönetimimizle ortak hareket ediyoruz. Listemiz bizim hep hazırdı ve biz bunu sürekli güncelledik. Hala da güncelliyoruz, o gün söylediğimin arkasındayım. Tahtanın açılma süresi gerçekten çok önemli. Yönetimimiz çok büyük bir mesai harcıyor. Yönetimimizden bir kaç isim de transferle ilgileniyor. Tahtayı ne kadar erken açarsak bizim için o kadar avantajlı olacak. İçerideki oyuncularla beraber çalıştırmış olacağız. Sezon başından beri söylüyoruz bizim a ve b planımız sürekli hazır. Mevcut oyuncu grubumuzla hem Bursa’da hem de burada çok güzel bir çalışma ortamımız var. Hem eğleniyoruz hem de çalışıyoruz. Çalışmanın içine eğlenceyi kattığımız zaman çok daha sağlıklı oluyor. Ligin başlamasına 1 aydan fazla süre var. Tahtayla ilgili çok sıkı bir çalışma yapılıyor bizler de en sağlıklı transferleri yapacağız dedi.