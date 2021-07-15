Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1367.25
ALTIN
502.36
DOLAR
8.5557
STERLİN
11.8764
EURO
10.1329
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları...
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Karakuz Demir Madeni Sahası...
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı
Avrupa Birliği Hibesi ile...
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mustafa Er: Taraftarlarımız bizi özledi biz de onları

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:58
12 Okunma
Mustafa Er: Taraftarlarımız bizi özledi biz de onları

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Teknik Direktörümüz Mustafa Er, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İLK MAÇI BURSA'DA OYNAYACAĞIMIZ İÇİN AVANTAJLIYIZ.

Ligin en başının çok zor olabileceğini söyleyen Er ''Bizim en büyük avantajımız kendi evimizde ve taraftarımızın önünde oynamamız gibi görünüyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene mart ayından beri maçlar seyircisiz oynanıyor. Biz Bursa’da oynayacağımız için avantajlıyız ve bu avantajı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIMIZ BİZİ ÖZLEDİ, BİZ DE ONLARI.

Yeni sezonda taraftarımızla ilgili de konuşan Mustafa Er Taraftarlarımız da bizi özledi, biz de onları özledik. Tek hedefimiz kazanmak olacak. Başlangıçlar çok önemlidir. Kazanarak, iyi başlamak istiyoruz. Akabinde bizi zorlu bir fikstür bekliyor. Adanaspor maçı seyirciyle buluşacağımız ve onların desteğiyle kazanacağımız bir maç olacak inşallah. Ligin başları zordur, sürpriz neticeler çıkabilir. Bir çok takımın eksikleri olabiliyor. Sürpriz maçlar izleyebiliriz. Dördüncü ve beşinci haftadan sonra taşlar yerine oturacaktır. Biz de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

TAHTAYI NE KADAR ERKEN AÇARSAK BİZİM İÇİN O KADAR AVANTAJLI OLACAK.
Transfer tahtasıyla alakalı açıklamalarda bulunan Teknik Direktörümüz Mustafa Er Bunu ben daha önce de ifade ettim. Yönetimimizle ortak hareket ediyoruz. Listemiz bizim hep hazırdı ve biz bunu sürekli güncelledik. Hala da güncelliyoruz, o gün söylediğimin arkasındayım. Tahtanın açılma süresi gerçekten çok önemli. Yönetimimiz çok büyük bir mesai harcıyor. Yönetimimizden bir kaç isim de transferle ilgileniyor. Tahtayı ne kadar erken açarsak bizim için o kadar avantajlı olacak. İçerideki oyuncularla beraber çalıştırmış olacağız. Sezon başından beri söylüyoruz bizim a ve b planımız sürekli hazır. Mevcut oyuncu grubumuzla hem Bursa’da hem de burada çok güzel bir çalışma ortamımız var. Hem eğleniyoruz hem de çalışıyoruz. Çalışmanın içine eğlenceyi kattığımız zaman çok daha sağlıklı oluyor. Ligin başlamasına 1 aydan fazla süre var. Tahtayla ilgili çok sıkı bir çalışma yapılıyor bizler de en sağlıklı transferleri yapacağız dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Er: Taraftarlarımız Bizi özledi Biz De Onları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İznik'te yaz spor okulları heyecanı başladı
İznik'te yaz spor okulları heyecanı başladı
Mustafa Er: İlk Maçımızda Elimizden Geleni Yapacağız
Mustafa Er: İlk Maçımızda Elimizden Geleni Yapacağız
Karadeniz'in iki ekibi Umut Nayir’in peşinde
Karadeniz'in iki ekibi Umut Nayir’in peşinde
Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da
Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da
Rıza Çalımbay: Bu sezon lig zor olacak
Rıza Çalımbay: Bu sezon lig zor olacak
Fatih Terim: Tam bir komedi, savunulacak bir tarafı yok
Fatih Terim: Tam bir komedi, savunulacak bir tarafı yok
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı sürüyor
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı sürüyor
Kuzey Rüzgarı, Dünya Şampiyonası'nda
Kuzey Rüzgarı, Dünya Şampiyonası'nda
Bursaspor U19 Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu
Bursaspor U19 Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma