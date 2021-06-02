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Mustafa Er ile Bursaspor’un Yolları Bugün Ayrılıyor..

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:42
41 Okunma
Mustafa Er ile Bursaspor’un Yolları Bugün Ayrılıyor..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursaspor’da geçen sezon genç bir kadro ile sergilediği performansla dikkat çeken Teknik Direktör Mustafa Er’in bugün itibariyle yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona eriyor. Gelecek sezon da TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da gözler kongreden çıkacak sonuca çevrildi.

Nitekim teknik direktör Mustafa Er de, Olağan Genel Kurul’un yapılacağı 5 Haziran’ı bekliyor. 41 yaşındaki teknik adamın, yeşil-beyazlı kulüple olan sözleşmesi bugün itibariyle sona eriyor.

Önce Vatan Gazetesi

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MUSTAFA YILDIZ.Mustafa Er Ile Bursasporun Yolları Bugün Ayrılıyor..
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