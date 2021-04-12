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Mustafa Er; "Bana Transfer Teklifi Geldi" Dedi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 15:48
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Mustafa Er; "Bana Transfer Teklifi Geldi" Dedi.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 41 yaşındaki teknik adam, öncelikle Altay maçına değindi. Er, şunları söyledi:

Altay maçını kazanmak istiyorduk. İyi bir gidişatımız vardı. Ama Altay maçının zor olacağı belliydi. Biz de ona göre plan hazırladık. Maçın geneline bakarsak en çok bize zarar veren şey, bireysel hataydı. Kırılma anı buydu. Hatalar anlamında sezon başına döndük. Cüneyt  konusuna da açıklık getirmek lazım. Antrenmanda sakatlandı ve bir hafta idmana çıkmadı. İğne ile antrenmana çıkardık ve ihtiyaç duyulması halinde oynatırız diye düşündük. Sonra da zorunda kaldık. Tekrar durumuna bakacağız. Emirhan’ın da olmaması gücümüzü kuvvetimizi düşürebiliyor. İstemediğimiz bir netice aldık.
Gelecek sezonla alakalı bir planlama yok, ifadelerini kullanan Mustafa Er, şöyle devam etti: Hali hazırda bir kongre süreci var. Her maçı kazanmak için oynayacağız bu süreçte. Ama işimiz çok zor. Altay maçını kazansan dahi yüzde 50’ydi. Gerçekçi olmak lazım. Önümüzdeki sezon için bir plan yok.
TRANSFER TEKLİFİ GELDİ. Gelecek sezonla ilgili bir planınız var mı?’ sorusuna ise Mustafa Er şu cevabı verdi: Önümüzdeki sene ile yorum yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Mevcut yönetim devam ediyor. Aday olacak mı? Kimler çıkacak? Bilemiyorum. Biz antrenmanlarımızı yapıp, maçlarımıza çıkacağız. Lig bittikten sonra bakacağız. Kim gelirse gelsin, isimler çok önemli değil. Şehrin tamamının bu ismin etrafında toplanması lazım. Bir oluşum olması lazım. Herkesin destek vermesi lazım. Bu işi sadece para da çözmeyecek. Herkes taşın altına elini koyacak. Transfer teklifi geldi ama çok net şekilde reddettim...8 aylık süreçte birçok teklif geldi. Ama samimiyetimle söylüyorum, geldiği gibi hiç konuşmadan, kesinlikle buradan ayrılmayacağımı ve bu çocukları terk etmeyeceğimi söyledim. Kulüpler de bunu çok güzel ve olumlu karşıladı. Ama sezon sonu itibariyle her şey olabilir diyerek kapıyı açık bıraktı..

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