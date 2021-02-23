Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
409.690
DOLAR
7.0333
STERLİN
9.9332
EURO
8.5489
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden taşınmaz satış ve kiralama ihale ilanı
Niğde Çevre ve Şehircilik...
Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
Kırıkkale'de 136 adet arsa...
Mülakatla 50 işçi alınacak
Mülakatla 50 işçi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mustafa Er: Ayağa Kalkacağız

23 Şubat 2021 Salı 12:54
15 Okunma
Mustafa Er: Ayağa Kalkacağız

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 3-0 kaybedilen Balıkesirspor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Mağlubiyeti “Fiziksel yetersizliğe” bağlayan Mustafa Hoca, Son derece üzgünüz. Beklemediğimiz, son derece ağır bir mağlubiyet aldık. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bugüne kadar bununla ilgili hiç şikayette bulunmadık. Ancak fiziksel anlamda yetersizliğimiz var. Bu net bir şeklide görülüyor. Tuzlaspor maçında da bu görüldü. O günde istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Hastalığın verdiği sıkıntılar var. Kar yağdı, çalışma ortamı sağlıklı olmadı. Hepsi üst üste geldi dedi.

ÇOK HATA YAPTIK

Oyuna iyi başlamalarına rağmen çok fazla bireysel hata yaptıklarını kaydeden genç teknik adam, “Oyuna baktığımızda iyi başlayan taraf bizdik. 20. dakikadan sonra çok çok fazla hata yaptık. Pas, pozisyon hataları. Ayağımızdaki topu rakibe verdik gol oldu. İkinci yarı sistem ve oyuncu değişiklikleri yaptık. Bunun karşılığını nispeten de olsa aldık ama yine bireysel bir hatadan gol yedik. Böyle olunca oyuncular da geriye doğru gitti fiziksel olarak” diye konuştu…

AYAĞA KALKACAĞIZ

Tekrar ayağa kalkacaklarını ifade eden Mustafa Er, Oyuncularıma da söyledim; tekrar birbirimize sarılıp, ayağa kalkacağız. Bugün büyük avantaj kaçırdık. Kazansaydık üst gruba yaklaşacaktık. Şimdi önümüzde sahamızda perşembe ve pazar günleri oynayacağımız maçlar var. Tekrar eski günlere dönmek için fırsat dedi…

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Er: Ayağa Kalkacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dubai’de Türkiye rekoru kıran Türker’in hedefi Tokyo Olimpiyatları
Dubai’de Türkiye rekoru kıran Türker’in hedefi Tokyo Olimpiyatları
Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor
Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor
Gustavo'suz Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor
Gustavo'suz Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor
Nilüfer’in Sultanları Ankara’dan 3 Puanla Döndüler
Nilüfer’in Sultanları Ankara’dan 3 Puanla Döndüler
Nilüfer Galibiyet Serisine Devam Ediyor
Nilüfer Galibiyet Serisine Devam Ediyor
Denizlispor'da zorlu periyot
Denizlispor'da zorlu periyot
Galatasaray Kulübü Şubat Ayı Divan Kurulu Toplantısı yapıldı
Galatasaray Kulübü Şubat Ayı Divan Kurulu Toplantısı yapıldı
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2
Canel: Ademi'den beklentimiz daha fazla
Canel: Ademi'den beklentimiz daha fazla

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma