Mustafa Er: Ayağa Kalkacağız

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 3-0 kaybedilen Balıkesirspor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Mağlubiyeti “Fiziksel yetersizliğe” bağlayan Mustafa Hoca, Son derece üzgünüz. Beklemediğimiz, son derece ağır bir mağlubiyet aldık. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bugüne kadar bununla ilgili hiç şikayette bulunmadık. Ancak fiziksel anlamda yetersizliğimiz var. Bu net bir şeklide görülüyor. Tuzlaspor maçında da bu görüldü. O günde istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Hastalığın verdiği sıkıntılar var. Kar yağdı, çalışma ortamı sağlıklı olmadı. Hepsi üst üste geldi dedi.

ÇOK HATA YAPTIK

Oyuna iyi başlamalarına rağmen çok fazla bireysel hata yaptıklarını kaydeden genç teknik adam, “Oyuna baktığımızda iyi başlayan taraf bizdik. 20. dakikadan sonra çok çok fazla hata yaptık. Pas, pozisyon hataları. Ayağımızdaki topu rakibe verdik gol oldu. İkinci yarı sistem ve oyuncu değişiklikleri yaptık. Bunun karşılığını nispeten de olsa aldık ama yine bireysel bir hatadan gol yedik. Böyle olunca oyuncular da geriye doğru gitti fiziksel olarak” diye konuştu…

AYAĞA KALKACAĞIZ

Tekrar ayağa kalkacaklarını ifade eden Mustafa Er, Oyuncularıma da söyledim; tekrar birbirimize sarılıp, ayağa kalkacağız. Bugün büyük avantaj kaçırdık. Kazansaydık üst gruba yaklaşacaktık. Şimdi önümüzde sahamızda perşembe ve pazar günleri oynayacağımız maçlar var. Tekrar eski günlere dönmek için fırsat dedi…