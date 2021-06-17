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Mustafa Er: 3-4 Oyuncu Gidip, 7-8 Oyuncu Gelebilir

17 Haziran 2021 Perşembe 12:44
42 Okunma
Mustafa Er: 3-4 Oyuncu Gidip, 7-8 Oyuncu Gelebilir

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er transfer tahtasını açtığımız taktirde 7-8 oyuncu takviye yapmayı düşündüklerini belirtti. 'Geçen seneki röportajınızda transfer tahtası açılsa bile ben bu gençlerle yoluma devam edeceğim' dediği hatırlatılan soru üzerine Mustafa Er şu açıklamayı yaptı.

Mustafa Er Tam olarak transfer yapsak bile, mevcut kadromuzun üzerine maksimum 3-4 oyuncu demiştik. Belirli mevkilerde alternatif eksikliğimiz var ve bir iki bölgede ciddi anlamda eksikliğimiz var. Ama çok fazla içeriye oyuncu sokmayacağımızı söylemiştik. Geçen sene devre arası Recep Aydın ve Ali Akman‘ı kaybettik. Oyuncu açığımız 5-6’ya çıktı. Transfer tahtası için yönetimimiz bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Belki aramızdan ayrılacak 3-4 arkadaşımız olacak ve biz bu sene maksimum 7-8 oyuncu transfer yapacağız.Transfer tahtasının açılması için ciddi anlamda bir rakam çıktı karşımıza. Bursaspor Başkanı ve Yönetim Kurulumuz ciddi anlamda mesai harcıyorlar bu konuda. Bir taraftan bizde takımı dizayn etmeye çalışıyoruz  dedi.

Mustafa Hoca Açık söyleyeyim zorlu bir sezon bizi bekliyor. Geçen senede öyleydi, önümüzdeki sezonda öyle olacak. Ama biz bunların hepsine hazırlıklıyız, zaten çalışmalarımızı yapmıştık. Tahtayı ne kadar kısa sürede açabilirsek bu bizim için avantaj olacaktır. Tahta konusunda güzel haberler verebilirsek, ikinci adıma geçeceğiz dedi.

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