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Mustafa Denizli: Bu bir veda değil

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19 Mayıs 2022 Perşembe 17:21
Mustafa Denizli: Bu bir veda değil

İZMİR (DHA)

Altay'da yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi ismi başkan adaylığı için ön plana çıkan kulübün sembol ismi Mustafa Denizli, yaptığı yazılı açıklamayla kongrede aday olamayacağını ancak kulübe veda etmediğini dile getirdi.

Altay camiasına seslenen Mustafa Denizli, "Bugüne kadar olan sessizliğimiz, omuzlarımızda sizlerin bize duyduğu güvenin hakkını vererek, Altay'a hizmet hevesimizi son ana kadar mümkün kılabilmek içindi. Altay'ımızın bu zorlu süreci atlatabilmesi, yeni bir gelecek planlanması hayali ve hedefi ile güçlü bir yönetim, yeni bir yapılanmayı mümkün kılmak için haftalardır var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz. Bu süreçte bizlerle bu ülküyü, camiamıza duydukları gönül bağı ile hayata geçirme gayretinde olan geçmiş dönem başkanlarımız, yüksek divan kurulu üyelerimiz ve geçmiş dönem yöneticilerimizin de her an bizlerle çalıştıklarını bilmenizi isteriz. Süreçte Altaylılık duruşu ve kalbi bağlılığı ile her adımda yanımızda olan, sonuçtan bağımsız, hiç hesapsız maddi tüm olanaklarını bu uğurda sorgusuz kullanmaya hazır herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

"BİR TAKIM KURABİLME OLASILIĞI NEREDEYSE İMKANSIZ"

Süreçle ilgili yaşadıkları ve yaptıkları konusunda bilgiler aktaran Mustafa Denizli, "Gece gündüz, uykusuz ama umudu kaybetmeden, çalınmadık kapı, başvurulmadık merci kalmadan, hukuki açmazlarımızı bertaraf edebileceğimiz her yolu denedik. Rasyonel olmadığını bilmemize rağmen, yüreğimizi, bilgimizi, elimizde olan her imkanı seferber ederek yeni yollar bulmaya çalıştığımızı lütfen biliniz. Velakin Altay'ımız salt maddi açmazlarla boğuşmamaktadır. Maddi açmazların ortadan kaldırılması durumunda dahi hukuken engellere takılmıştır. FIFA tarafından koyulan ikinci dönem transfer yasağı ve mevcut futbolcuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin bu sene bitmiş olması, gelecek sene için bir takım kurabilme olasılığını dahi neredeyse imkansız kılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"ALTAY ALTAYLILARINDIR"

Mustafa Denizli, Prof. Dr. Ahmet Çoker ve İbrahim Akman imzasıyla paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hayatlarımızı askıya alarak, her zorlukla mücadele etmeye hazır olan bizler, başarının sonuç odaklı değil, tam bir takım çalışması ile ve bir camia bütünleşmesi ile taraftarından çalışanına kadar aynı amacı arzulayarak yakalayacağımızı biliyoruz. Bu uğurda hangi kademede olursak olalım inancımızı ortaya koyacak heves ve yüreğe sahip olduğumuzdan emin olabilirsiniz. Ancak sizlerle sadece bir kısmını paylaştığımız şartlardan ötürü, bu aşamada herhangi bir görevin sizler ve bizler adına tatminkar olamayacağı endişesindeyiz. Günlerdir bizlerle inancımızı ,ülkümüzü, hedefimizi paylaşan fedakar Altaylı dostlarımıza, ne olursa sevgisini esirgemeyen siz değerli Altaylılara yeniden teşekkür ederken, bunun bir veda olmadığını bilmenizi isteriz. Altay Altaylılarındır. Saygılarımızla."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DenizliALTAY
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