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Mustafa Cengiz, depremzedeler için alışveriş yaptı

Galatasaray Kulübü, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya ile çevre illerde de hissedilen 6.8’lik depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Mustafa Cengiz, depremzedeler için alışveriş yaptı

Galatasaray Kulübü, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya ile çevre illerde de hissedilen 6.8’lik depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:42
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Mustafa Cengiz, depremzedeler için alışveriş yaptı

İSTANBUL - Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, TAB Gıda ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından Türk Telekom Stadı’nda bulunan GS Store mağazasında kampanya detayları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü olarak deprem felaketine sessiz kalmadıklarını söyleyen Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "Ulusal bir felaketle karşı karşıya kaldık. Elazığ ve Malatya’da yine ulusal bir imtihandan geçtik. Çok şükür bize ki bütün insanlarımız kendi özel sorunlarını ikinci plana atarak depremzedelere yardıma koşturdu. Türk toplumu ne kadar dayanışma içinde olduğunu tekrar gösterdi. Biz bununla gurur duyduk. Galatasaray camiası olarak, toplumun çimentosu olarak buna sessiz kalamazdık. Biz de kendi çapımızda bir kampanya başlattık. Katılım daha ilk andan ciddi boyutlarda. Bununla ilgili camiamıza, halkımıza teşekkür ederiz. Galatasaraylı olmayanlar da katkıda bulunabilir. Biz de burada yönetim olarak karınca kararınca elimizden gelen katkıyı maddi olarak vereceğiz. Bir kez daha Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun en acısız şekilde geçmesini dilerim. Ölenlere rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Türk milletinden destek vermesini, bu desteğin de bizim yaptığımız gibi bir haftaya yakın sürmesini dilerim."

"BATTANİYE, ATKI, KIŞLIK NE OLURSA DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIRILACAK"

Kışlık eşyalar başta olmak üzere birçok ürünün deprem bölgesine gönderileceğinin altını çizen Mustafa Cengiz, "Battaniye, atkı, kışlık ne olursa deprem bölgesine ulaştırılacak. Kampanyaya lütfen katılsınlar. Kendilerini bu toplumsal dayanışmayı yapsınlar. Tabii ki gönülden kopan neyse onu vermeleri gerek. Olmayan insan dua verecek, ona da teşekkür ederiz. Dualar da yeter. Fakat gücü olanların destek olmasını rica ediyoruz" dedi.

"KAMUOYU NEYİN NE OLDUĞUNU GÖRÜYOR"

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bugün oynanması planlanan ancak deprem nedeniyle ertelenen maçla ilgili soruya Cengiz, "Şu an için buna girmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yardım kampanyası hareketi içindeyiz. Kamuoyu zaten neyin ne olduğunu görüyor. Biz de ibretle izliyoruz" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa CengizDepremzedelerAlışveriş
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