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Muğlaspor'da Başkan Nizamoğlu istifa etti

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:45
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Muğlaspor'da Başkan Nizamoğlu istifa etti

MUĞLA - Bölgesel Amatör Lig'e düşen Muğlaspor'da geçen sezon ortasında başkanlığa gelip 23 Haziran'da yapılan kongrede yönetime aday çıkmayınca kulübün kayyuma gitmemesi için göreve yeniden talip olan Başkan Hüseyin Nizamoğlu istifa etti.

Nizamoğlu istifa açıklamasında, "23 Haziran 2021 tarihinde yapılan Muğlaspor Kulübü kongresinde şehrimizin seçilmiş yöneticileri tarafından kulübün genel kurulunda aday çıkmamasından dolayı kayyuma gitmemesi için ben ve arkadaşlarıma kulübü yeni bir genel kurula götürmek üzere görev verilmişti" dedi.

Nizamoğlu, açıklamasını, "İlk toplantımızda aldığımız genel kurul kararı ve görev dağılımının yapılmasının ardından kongre öncesinde ve kongrede, şehrin seçilmiş büyükleri tarafından güçlü yönetim ve güçlü bir ekonomi için 15 gün boyunca ciddi çalışmalar yapılacağı söylenmişti. Fakat kongreden bu yana 2 hafta geçmesine rağmen verilen sözlerin tutulması bir yana, Muğlaspor'un başkanı olarak bir defa bile aranmamış olmam, hiçbir oluşum ve girişimin olmamasından dolayı, kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğim için istifa dilekçemi vermiş bulunmaktayım. Şehrimizin değerli markası Muğlaspor sevgimiz sonsuza kadar devam edecektir" şeklinde tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlasporİstifaBaşkan Nizamoğlu
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