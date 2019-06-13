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‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinin ikinci etabı başlıyor

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı ‘Asil Özbay’la Yol Deneyimleri’ adlı gezici etkinliklerinin ikinci etabını Kocaeli’den başlatıyor. 14 Haziran Cuma günü düzenlenecek etkinlikte tüm sürücüler bir araya gelecek.

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinin ikinci etabı başlıyor

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı ‘Asil Özbay’la Yol Deneyimleri’ adlı gezici etkinliklerinin ikinci etabını Kocaeli’den başlatıyor. 14 Haziran Cuma günü düzenlenecek etkinlikte tüm sürücüler bir araya gelecek.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:26
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‘Motorcu Dostu Trafik’ projesinin ikinci etabı başlıyor

İSTANBUL - Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan gezici etkinlikleri ikinci etabına bu kez Kocaeli’den başlıyor. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, 14 Haziran Cuma günü saat 19.30’da Karaabaş Mahallesi’nde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek.

TÜM SÜRÜCÜLER BİR ARAYA GELECEK

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri bu yıl ilk kez Kocaeli’de motosiklet severler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek ‘Yol Hikâyeleri’ gezici etkinlikleri motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.
 

ŞU ANA KADAR 2 BİNİ AŞKIN SÜRÜCÜYE ULAŞILDI
 

‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesini ‘trafikte empati hareketi’ söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor. İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor.
 

Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, fiyuu, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) ve MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu) bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Motorcu Dostu TrafikProjeIkinci Etap
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