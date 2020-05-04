Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
MKE Ankaragücü’nde test günü
MKE Ankaragücü’nde test günü
Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen test kiti geliştirildi
Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Bakan Koca: Eskisi kadar yakın olamayız
Bakan Koca: Eskisi kadar yakın...
14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama
14 gündür kayıp otizmli genç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MKE Ankaragücü’nde test günü

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Süper Lig’de yer alan başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’nde bugün kulüp yöneticileri, oyuncular, teknik heyet ve personele koronavirüs testi yapıldı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:10
0 Okunma
MKE Ankaragücü’nde test günü

ANKARA - Sarı lacivertli kulüpte sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4’erli gruplar halinde koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Beştepe Tesisleri’ni karantinaya alan Ankaragücü, test sonuçlarına göre antrenmanlarına başlayacak.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert sağlık vurgusu yaparak, “Her şeyden önce sağlık gelir. Koronavirüs test sonuçları gelene kadar hiçbir çalışma, antrenman yapılmayacak. Sonuçların duruma göre planlamamızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüKoronavirüsTest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor
Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor
Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız
Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız
Robbie Maddison Ege Denizi'nde motosiklete bindi
Robbie Maddison Ege Denizi'nde motosiklete bindi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anları TRT Spor'da
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anları TRT Spor'da
Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Online Genç Ideathon' yarışması düzenliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Online Genç Ideathon' yarışması düzenliyor
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
Fatih Aksoy: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Fatih Aksoy: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
TFF, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma süreçlerini uzattı
TFF, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma süreçlerini uzattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı