MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti

Süper Lig’in 33’üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmadan Antalyaspor, Jahovic’in attığı golle 1-0 galip ayrıldı. MKE Ankaragücü bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala 29 puanla son sırada yer alarak Süper Lig’e veda etti.