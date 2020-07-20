Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık fosil
7,5 milyon yıllık fosil
Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
Son Dakika
Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
4 ay sonra açık havada 'perde' dedi
Son Dakika
4 ay sonra açık havada...
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
Son Dakika
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi:...
LGS’de başarılı olan öğrencilere burs imkanı
Son Dakika
LGS’de başarılı olan öğrencilere burs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti

Süper Lig’in 33’üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşmadan Antalyaspor, Jahovic’in attığı golle 1-0 galip ayrıldı. MKE Ankaragücü bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala 29 puanla son sırada yer alarak Süper Lig’e veda etti.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:14
0 Okunma
MKE Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti

25’inci dakikada Scarione kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti, kaleci Ferhat gole izin vermedi.

26’ncı dakikada Faty’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Rivas’ın sert şutunu kaleci Ferhat çeldi. Dönen topu Faty tamamlamak isterken araya savunma girdi.

31’nci dakikada topla ceza sahasına giren Doğukan pasını Bünyamin’e verdi. Bünyamin’in şutunda top auta gitti.

33’üncü dakikada savunmadan topu çalan Michalak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Michalak’ın vuruşunda kaleci Ferhat topu ayaklarıyla çıkardı.

45+1’inci dakikada Kitsiou ceza sahasına çalımla girdi ve şutunu çekti. Top savunmada Veysel’e çarptı ve üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

57’nci dakikada savunmanın arkasına sarkan Rivas kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Ferhat yakın mesafeden topun ağlara gitmesini önledi.

63’üncü dakikada Doğukan ceza sahası dışından şutunu çekti kaleci Friedrich topu kurtardı.

69’uncu dakikada Amilton ceza sahasına pasında topla buluşan Fredy, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldı. Fredy’nin şutunda kaleci Freiedrich mutlak golü önledi.

75’inci dakikada Amilton’un pas hatasında araya giren Pazdan, topu İlhan Parlak’a attı. İlhan’ın şutunda top doğrudan auta gitti.

90+3’üncü dakikada Fredy’nin pasında topla buluşan Adis Jahovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

90+9'uncu dakikada Yekta Kurtuluş, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Müsabakada başka gol olmadı ve müsabaka 1-0 deplasman ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4
Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
Fenerbahçe'den '19.07' mesajı
Galatasaray - Göztepe: 3-1
Galatasaray - Göztepe: 3-1
Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2
Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2
Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı
Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı
Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında
Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında
Süper Lig kulüplerinden ''Kadına şiddete dur de'' mesajı
Süper Lig kulüplerinden ''Kadına şiddete dur de'' mesajı
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı