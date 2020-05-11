MKE Ankaragücü'nde test günü

ANKARA - Ankaragücü'nde 6 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testinde Ricardo Faty'nin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından futbolcular antrenmanlara çıkmak istememiş, antrenman bugüne ertelenmişti. Bugün öğle saatlerinde ise sarı lacivertli kulübün personeli, futbolcuları, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri yeniden koronavirüs testine girdi. Akşam çıkacak olan test sonuçlarının ardından Ankaragücü'nde idman programı belli olacak.

FATY'NİN İKİNCİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Koronavirüs testi pozitif çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin bugün yapılan test sonuçları ise negatif çıktı. Evine gönderilen Faty, 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek.

İkinci koronavirüs testi negatif çıkan Faty'e hafta içerisinde tekrar test yapılacak. Testin negatif çıkması halinde de teknik kadro özel bir çalışma programı hazırlayacak. Bu süreçte takımdan ayrı çalışacak olan Faty'nin üçüncü test sonucunun da negatif çıkması durumunda, tecrübeli oyuncu takımla antrenmanlara başlayacak.