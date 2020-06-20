MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: 1-2

Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ında izlediği karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.