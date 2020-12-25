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MKE Ankaragücü – Beşiktaş: 0-1

Süper Lig’in 14’üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı 62’nci dakikada Vida’nın attığı golle Beşiktaş 1-0 kazandı.

25 Aralık 2020 Cuma 08:52
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MKE Ankaragücü – Beşiktaş: 0-1

1’inci dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik’in pasıyla ceza sahasına giren  Lobzhanidze’in şutunda Welinton, son anda topa ayak koyarak kornere çeldi.

6’ncı dakikada Ghezzal’ın hatalı pasında topla buluşan Emre Güral’ın şutunda top kaleci Ersin’in geçerek yandan auta gitti.

10’ncu dakikada Emre Güral’ın pasıyla topla buluşan Lobzhanidze, kaleci Ersin’i geçti ancak topu ayağından açınca Ankaragücü mutlak golden oldu.

18’inci dakikada Pinto’nun pasıyla ceza sahasına giren Emre Güral, penaltı noktası üzerinden topu kale yerine auta attı.

45+5’inci dakikada Kitsiou sağ taraftan ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Ersin son anda topu çeldi.

54’üncü dakikada sağ taraftan Welinton’un yaptığı ortaya yükselen Mensah’ın kafa vuruşu kaleci Ricardo’da kaldı.

60’ıncı dakikada Lobzhanidze’nin şutunu kaleci Ersin çeldi. Dönen topta Lukasik topu kale yerine auta attı.

62’nci dakikada Ghezzal’ın ortasında topa yükselen Vida topu kafa ile filelere gönderdi. 0-1

80’inci dakikada Lobzhanidze’nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Lukasik’in şutu auta gitti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Beşiktaş 3 haftadır sahasında yenilmeyen Ankaragücü’nü 62’nci dakikada Vida’nın attığı golle 1-0 yendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüBeşiktaşSüper LigFutbol
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