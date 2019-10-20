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MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0
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MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0

20 Ekim 2019 Pazar 12:02
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MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 0-0

Süper Lig’in 8’inci hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Ankaragücü’nde Sedat Ağçay 74’üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Pazdan, Ante, Pinto, Faty, Moke, Sedat, İlhan (Dk. 78 Mehmet Sak), Hasan (Dk. 86 Sadaev), Orgill (Dk. 90+2 Aydın Karabulut)

BEŞİKTAŞ: Karius - Douglas, Necip, Vida, Caner, Elneny (Dk. 82 Orkan Çınar), Atiba, Lens (Dk. 57 Ljajic), Diaby, Güven, Burak (Dk. 67 Umut Nayir)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Tiago Pinto, (MKE Ankaragücü) - Caner Erkin, Orkan Çınar, Atiba (Beşiktaş)

3’üncü dakikada Hasan Kaya’nın kullandığı korner atışında Kulusic’in arka direkte kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

18’inci dakikada Caner’in kullandığı serbest vuruşta aut çizgisinde Burak topu göğsüyle yumuşattı, yatarak vurduğu volede top kaleci Korcan’da kaldı.

24’üncü dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top bütün savunmayı geçerek Güven Yalçın’ın önünde kaldı. Güven’in çektiği şut iyi yer tutan kaleci Korcan’da kaldı.

26’ncı dakikada sol taraftan İlhan Parlak, Hasan’ı gördü, Hasan topu düzeltti vurdu. Kaleye giden top Necip’e çarparak kornere çıktı.

28’inci dakikada orta sahada Caner’den aldığı pasla ceza sahasına giren Diaby’nin çektiği şutu kaleci Korcan son anda önledi.

41’inci dakikada Orgill’in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında İlhan’dan önce Necip müdahale ederek kornere attı.

43’üncü dakikada ceza sahasına giren Burak, topu Pazdan’ın önünde alarak kaleye yöneldi, kaleci Korcan’ı geçen topu Pinto son anda kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

53’üncü dakikada orta sahada ikili mücadelede topu kazanan Sedat, topu sağ kanattaki Hasan’a aktardı, yaklaşık 30 metre topu süren Hasan’ın şutunda top arka direkten dışarı çıktı.

56’ncı dakikada Douglas ceza sahasına sağ taraftan girerek, kale sahasına yaptığı ortada top kaleci Korcan ve Burak’ın arasında kaldı. Korcan son bir hamle ile Burak’tan önce topu uzaklaştırdı

72’nci dakikada ceza sahasının sol tarafından Güven’in yaptığı ortada Ljajic topu savunmanın üzerinden aşırarak kaleye yöneltti, ağlara gitmekte olan topu son anda Kulusic kornere çeldi.

74’üncü dakikada Ankaragücü’nde oyuncu değişikliği sırasında, Mehmet Sak oyuna girmeye hazırlanırken, oyundan çıkacak olan Sedat, kaptanlık pazu bandını kaleci Korcan’a vermek istedi. Karşılaşmanın hakemi önce sarı kart, ardından da kırmızı kartını göstererek Sedat’ı oyundan attı.

86’ncı dakikada Pinto’nun kullandığı köşe vuruşunda Pazdan’ın vuruşu az farkla auta gitti.

87’nci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Güven’in sol taraftan yaptığı ortayı kaleci Korcan çeldi, top Diaby’in önünde kaldı. Diaby boş kale yerine topu savunmanın üzerine vurdu. Dönen topu Ankaragücü savunmasında Mehmet Sak uzaklaştırdı.

89’uncu dakikada Ljajic orta sahadan topu savunmanın arkasındaki Umut Nayir’le buluşturdu. Topu ceza yayı üzerine kadar süren Umut’un yaptığı plase vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüBeşiktaşFutbolSüper Lig
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