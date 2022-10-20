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Mithat Pala: Manisa maçı üst sıralara tırmanmamız için önemli

20 Ekim 2022 Perşembe 13:58
Mithat Pala: Manisa maçı üst sıralara tırmanmamız için önemli

RİZE - Çaykur Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, "Manisa maçını kazanmak istiyoruz çünkü üst sıralara tırmanmamız için önemli bir maç" dedi.

Spor Toto 1’inci Lig'in 10'uncu haftsında 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan yeşil-mavili ekibin 22 yaşındaki oyuncusu Mithat Pala, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sene takımda yeni bir yapılanma olduğunu ifade eden Mithat Pala, "Bunun alışma süreci illaki olacaktı. Erzurum kampını çok iyi geçirdik. Transferler biraz geç geldi ama çok iyi çalıştık. Hazırlık süreci takımın birbirine uyum sağlaması biraz uzun sürecekti, bu da gün geçtikçe daha iyi oluyor. Şu anda herkesin yüzde 100 performans sergilediğini düşünmüyorum. Daha da iyi oynayacağız. Zaman geçtikçe çok daha iyi olacağız” şeklinde konuştu.

"FUTBOLCU OYNADIKÇA GELİŞİR"

İlk haftalara göre daha iyi performans sergilediğini belirten Pala, "Her futbolcu oynadıkça gelişir. Ben de kendimi ilk haftalara göre şu an daha iyi görüyorum. Gün geçtikçe daha da iyi olacağım. Tabii ki bu eksiklerim yok anlamına gelmiyor. Eksiklerim var ama onları da kapatmak için elimden geldiği kadar çalışıyorum. Dediğim gibi futbolcu oynadıkça gelişir. Gün geçtikçe daha da gelişeceğimi daha çok verimli olacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

"ÇOK İYİ BİR ORTAM YAKALADIK"

Takımda aile ortamı olduğunu ifade eden Mithat Pala, "Türk, yabancı ayrımı yapmıyoruz şu anda takımda müthiş bir aile ortamı var. Çok iyi bir ortam yakaladık. Yabancı da oynasa Türk de oynasa her türlü anlaşıyoruz. Bundan yana bir sıkıntı yok. Hocamızın tercihi şu anda Türkler oynuyor. Ama tabii ki de bu ‘Türk oynatacağım’ diye değil, şu anda kim hak ediyorsa ben onun oynadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Hafta sonu oynanacak Manisa maçı hakkında konuşan Pala, "Manisa maçı için biz bu hafta çok iyi hazırlandık. Kupa maçı da vardı, oradaki galibiyet moral oldu. Manisa maçını kazanmak istiyoruz çünkü üst sıralara tırmanmamız için önemli bir maç. Son 3 haftadır gol yemiyoruz. Manisa maçının çok zor geçeceğini düşünmüyorum. Üst sıraları yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 20.10.2022 14:12
Anahtar Kelimeler:
Mithat PalaManisa MaçıÇaykur Rizesporlu
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