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MİLLİLER, NORVEÇ KARŞISINDA 1 PUANA RAZI OLDU

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7’nci maçında Türkiye, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, 6’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçerken, Norveç bu gole 41’inci dakikada Thorstvedt’in golüyle karşılık verdi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:37
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MİLLİLER, NORVEÇ KARŞISINDA 1 PUANA RAZI OLDU

6’ncı dakikada Milliler öne geçti. Önde yapılan baskı sonrasında Cengiz Ünder topu kaptı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Cengiz Ünder, altıpasın hemen önünde müsait durumdaki Kerem Aktürkoğlu’nu gördü. Kerem topu boş filelere yolladı: 1-0.

21’inci sağ kanatta topla buluşan Elyounoussi, çalımlarla içeri doğru kat etti. Bu oyuncunun ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan’ın kucağında kaldı.

23’üncü dakikada Norveç’in topu direkten döndü. Cengiz Ünder’in kısa düşen pasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Berat Özdemir, Hauge’den önce ayak koydu. Uğurcan Çakır’ı geçen top yan direkten oyun alanına geri döndü.

36’ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, pasını Kerem Aktürkoğlu’na verdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Kerem’in sol çaprazdan içeri çevirdiği top, kaleye paralel olarak auta gitti.

41’inci dakikada Norveç beraberlik golünü buldu. Hauge’nin ortasında Olsen’in kafayla aşırttığı top arka direkte Thorstvedt’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

50’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, sağ çaprazda topu göğsüyle kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın uzun pasında Hakan Çalhanoğlu kafayla Kerem Aktürkoğlu’nun önüne indirdi. Kerem’in ceza sahasına girer girmez soldan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

BERKAN KUTLU MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Futbol Takımı’nda Berkan Kutlu, milli formayı giydi. Türkiye’nin Norveç’i konuk ettiği karşılaşmanın 58’inci dakikasında Ozan Tufan’ın yerine oyuna dahil olan Berkan Kutlu, milli forma altında ilk maçına çıktı.    

DHA

Son Güncelleme: 09.10.2021 09:14
Anahtar Kelimeler:
2022 Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli TakımFutbolNorveç
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