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Milli tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı

Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlılar, genel sıralamada Rusya'nın ardından 2'nci oldu.

Milli tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı

Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlılar, genel sıralamada Rusya'nın ardından 2'nci oldu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:04
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Milli tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı

ANKARA - Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası son gün müsabakalarıyla sona erdi. 45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde erkeklerde 73, 78 ve +78; kızlarda ise 63, 68 +68 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye'yi son gün müsabakalarında 6 sıklette 5'i erkek 4'ü kız olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Kızlar +65 kiloda ülkemizi temsil eden Berra Nur Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE, GENEL KLASMANDA AVRUPA 2'NCİSİ

Türkiye, bu sonuçlarla Avrupa Şampiyonası'nı 2'si altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladı. Şampiyonanın ilk gününde erkekler 48 kiloda Server Balaban ile kızlar 44 kiloda Azra Çavuş altın, 52 kiloda Özge Özbey ile 59 kiloda Işıl Zafer gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Ay-yıldızlılar, şampiyonayı genel sıralamada Rusya'nın ardından 2'nci olarak tamamladı. Türkiye, kız takım sıralamasında 3'üncü, erkek takım sıralamasında ise 4'üncü sırayı aldı. Şampiyonanın son gün müsabakalarını Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Konsolos Yardımcısı Gülay Demirtaş da izleyerek, milli takım kafilesine destek verdi. Şampiyonada görev yapan uluslararası hakem Berhan Arslan da şampiyonanın en iyi 5 hakeminden birisi olarak seçildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupa Gençler Tekvando Şampiyonası5 Madalya
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