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Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün arayı açıyor

Türkiye’yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek olan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, olimpik puan sıralamasında haksızlığa uğradığını öne süren İrem Yaman ile arasındaki puan farkını açmaya devam ediyor.

03 Haziran 2020 Çarşamba 11:29
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Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün arayı açıyor

ANKARA - Dünya Tekvando Federasyonu (WT), Haziran ayı olimpik sıralamasını açıkladı. Yaklaşık 3 aydır uluslararası müsabakanın yapılmadığı tekvandoda sporcuların geçmiş yıllarda elde ettikleri puanların belli bir yüzdesinin düşmesiyle güncel sıralamalar belirleniyor.

Olimpik puan sıralamasında 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman ile arasındaki puan farkını açmaya devam etti. Mayıs ayını Hatice Kübra İlgün 3’ncü, İrem Yaman ise 4’ncü sırada tamamlamıştı. Haziran ayı puan durumunda ise zirveyle arasındaki puan farkını 20 puana kadar indiren Hatice Kübra İlgün yerini korurken, İrem Yaman’ın 6’ncı sıraya kadar gerilediği görülüyor. İki sporcunun arasındaki puan farkı ise 56’ya yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak sporcuları belirleyecek puanlama 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona ermişti. Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, Türkiye Tekvando Federasyonu’nun daha önce koyduğu kriterlere uyarak olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etmişti. İrem Yaman ise haksızlığa uğradığını öne sürmüştü.

Olimpik sıralamada kadınlarda olimpiyat vizesi alan diğer sporculardan 67 kiloda Nur Tatar 3’ncü, 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve +67 kiloda Nafia Kuş ise 5’nci sırada yer alıyor. 49 kilodaki diğer başarılı sporcu Zeliha Ağrıs da 10’ncu sırada kendisine yer bulmuş durumda.

Son dönemde erkeklerde olimpik sıralamada yükselişe geçen Türkiye’de 5 sporcu kilolarında Grand Prix daveti almaya hak kazanan en iyi 32 sporcu arasında yer alıyor. 58 kiloda Deniz Dağdelen 26’ncı, 68 kiloda Hakan Reçber 18’nci, Ferhat Can Kavurat 22’nci, 80 kiloda Yunus Sarı 27’nci ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli 26’ncı sırada yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıTürkiyeDünya Tekvando Federasyonu
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