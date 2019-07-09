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Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak olan FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde takımdaki herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Erkek Milli Takımı'mızda güzel bir atmosfer var. Herkes bu takımın bir üyesi olmak, bu formayı giymek için büyük özveri gösterdi. Hiçbiri bahane üretmeden zamanında Milli takımla birlikte oluyor" şeklinde konuştu.

Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 31 Ağustos'ta Çin'de başlayacak olan FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde takımdaki herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Erkek Milli Takımı'mızda güzel bir atmosfer var. Herkes bu takımın bir üyesi olmak, bu formayı giymek için büyük özveri gösterdi. Hiçbiri bahane üretmeden zamanında Milli takımla birlikte oluyor" şeklinde konuştu.

09 Temmuz 2019 Salı 13:09
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Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu ile tatilbudur.com arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, "Kadın Milli Takımı'mız arzuladığımız sonuçları alamadı ama orada mücadele etmeleri ve bizleri temsil etmeleri de bizim açımızdan çok önemliydi. Ekip olarak daha iyi neler yapabileceğimiz konusunda çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 31 Ağustos'ta başlayacak Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda güzel bir atmosfer var. Herkes bu takımın bir üyesi olmak, bu formayı giymek için büyük özveri gösterdi. Hiçbiri bahane üretmeden zamanında Milli takımla birlikte oluyor" dedi.

Federasyon olarak Milli Takım'a en iyi şartları sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Türkoğlu, "Biz yönetici olarak takımın, ekibin çok rahat imkanlarda antrenman yapabilmesi, seyahat edebilmesi ve konaklayabilmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda tatilbudur bize çok katkı sağlayacaktır. Biz, kendi işimizi yapmaya devam edeceğiz. Takımımız da sahaya çıktığında en iyi şekilde mücadele edip bizi gururlandırmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Tatilbudur.com CEO'su Cenk Angın ise, "Bizim için bundan daha önemli bir işbirliği olamazdı. Bu açıdan hem keyifli hem de gururluyuz. Umarım Çin'den güzel bir sonuçla döneriz. Milletçe 'Milli Gurur Budur, Başarı Budur' sloganımızı yaşar geliriz" açıklamasında bulundu.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet TürkoğluFIBA Dünya Basketbol Şampiyonası
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