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Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı

25 Mart 2022 Cuma 16:43
Milli takım kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, kamptan ayrıldı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın dün Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, bu sabah ay-yıldızlıların Porto'daki kampından ayrıldı.

Tecrübeli futbolcu, kamptan ayrılışı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.

Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazMilli Takım
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