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"Milli takım emin ellerde"

30 Haziran 2022 Perşembe 13:58
"Milli takım emin ellerde"

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Arkadaşlar, hangi formayı giydiklerinin bilincinde. O yüzden hepsi de inanın buraya isteyerek geliyorlar. Bunu gerek antrenmanlarda gösterdikleri olumlu atmosfer olsun, beraber geçirdikleri zamanda da görüyoruz. Herkes milli formanın ne kadar anlamlı olduğunun bilincinde. Bu düşünceyle herkes sahaya çıkıyor" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki son maçında 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya'nın konuğu olacak. Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Türkiye basketbolunu heyecanlı bir yaz mevsiminin beklediğine dikkat çeken Hidayet Türkoğlu, "3 Temmuz’da oynayacağımız Büyük Britanya maçı olsun, sonra ağustostaki maçlar olsun önemli. Ülke olarak en heyecan duyacağımız eylül de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara ekip olarak başladık Ergin hoca yönetiminde. Gerek NBA’den buraya dahil olan, gerekse Avrupa da temsil eden, ülkemizde temsil edenler olsun bütün arkadaşların milli takıma sahip çıkmaları bizi gururlu hissettirdi. Biz yönetim olarak her zaman ekibimizin arkasında duran ve onlara her fırsatta destekleyen, en iyi imkanları sunan yönetim olduk. Burada elde edilecek başarı ülkenin hem geçtiği süreçlerden moral motivasyon anlamında, hem de elde edilecek başarının Türk basketbolunun Avrupa'da yükselişi anlamında da değer katacaktır. Ekibimize şimdiden başarılar dilemek istiyoruz. İnşallah ülkeyi gururlandırılacak başarılar elde edilir" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM EMİN ELLERDE"

Ergin Ataman yönetiminde iyi bir kadro kurulduğunu belirten Türkoğlu, "Buradan tekrar daha önce A Milli Takım’da görev yapmış Ufuk Sarıca ve Orhun Ene’ye teşekkür etmek isteriz. Onlarda milli takım anlamında daha iyi yerlere gelmesi için çalışan hocalarımız. Yeni bir süreci Ergin Ataman ile başlatıyoruz. Ergin hocamız son 2 yılda basketbolda kulüpler anlamında Türkiye’ye çok büyük başarılar katan ve kendisi geliştiren insan. Onun liderliğinde kurulan bir ekip. Oyuncu kalitemiz gerek ülkemizi Amerika’da temsil eden 4 arkadaşımız, gerek Euroleague’de oynayan arkadaşlarımız ve Süper Lig’de fırsat buldukça iyi performans gösteren arkadaşlarımız var. Güzel bir kadro kuruldu. Bu bizim hem şu anki hazırlık açısından çok önem sarf ediyor. Gelecek açısından genç arkadaşları görünce milli takımın emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz. Biz onlara en iyi imkanları sunup, en iyi yerde antrenman yapmalarını ve sadece basketbola konsantre olup sahaya çıktıklarında o formanın anlamını, değerini ülke olarak neler katacağını bilmeleri önemli. Gerisi zaten hepsi yaptığı işi en iyi şekilde yapan profesyonel arkadaşlar. İnşallah bu süreci güzel bir şekilde yakından takip ederiz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZ, ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAK SONUÇLAR ELDE EDECEKLER"

Takımdaki oyuncuların milli takım formasının anlamının bilincinde olduğunu söyleyen Hidayet Türkoğlu, "Şu süreçler arkadaşların artık hangi formayı giydiklerinin bilincinde. O yüzden hepsi de inanın buraya isteyerek geliyorlar. Bunu gerek antrenmanlarda gösterdikleri olumlu atmosfer olsun, beraber geçirdikleri zamanda da görüyoruz. Sezon içerisinde birlikte çok antrenman yapma fırsatı olmuyor ama bu yaz sürecini iyi değerlendireceklerdir. Herkes milli formanın ne kadar anlamlı olduğunun bilincinde. Bu düşünceyle herkes sahaya çıkıyor. Gerekse pazar günkü maç olsun, sonraki maçlarda da aynı düşüncede olacaklar. Birbirini seven sayan ekibimiz var. Oyuncularımız, umuyorum ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde edecekler" şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 30.06.2022 14:08
Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol TakımıFIBA 2023 Dünya Kupası ElemeleriMilli TakımTürkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu
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