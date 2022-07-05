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Milli sporcu Hatice Akbaş'tan zorluklara rağmen altın madalya!

19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağl Bojana Gojkovic'i yenerek altın madalya kazandı.

05 Temmuz 2022 Salı 13:30
Milli sporcu Hatice Akbaş'tan zorluklara rağmen altın madalya!

HABER : YAĞMUR TANYILDIZ

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonu Hatice Akbaş, havalimanında büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandığında "Ülkemi güzel bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Babamla birlikte 12 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. Çok şükür bu hayali gerçekleştirdik ve dünya şampiyonu oldum. Malatya'yı, Akçadağ'ı, Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ettim" şeklinde konuşmuştu.

Ancak Türkiye’ye bu gururu yaşatan Milli Boksör Hatice Akbaş’ın bu başarı yolculuğunda yaşadığı sıkıntılara ve antreman yaptığı alanlarda karşılaştığı olumsuzluklara da değinmeden geçemeyeceğim. Sporcuların soyunma odası olmayan, tuvaleti olmayan bir antrenman alanında çalıştıklarını ve kadın sporcuların 1,5 km uzaklıktaki benzinliğin tuvaletini kullandıklarını buradan söylemek isterim. 

Bahsettiğim çalışma alanlarını da fotoğraflardan görebilirsiniz.

Dünyada ilk defa beden eğitimini zorunlu hale getiren devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için cephelerde savaşmadığını, toplumun sosyal açıdan kalkınması için hayata geçirdiği spor alanındaki önemli projeleriyle Türk sporuna ve Türk halkına en büyük katkıyı sağladığını da ayrıca hatırlatmak isterim. Ancak bugün Hatice sayesinde de görüyoruz ki; spora yapılan yatırımlar ve verilen değer ne çok azalmış…

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.07.2022 13:36
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Hatice Akbaş19. Akdeniz OyunlarıAkdeniz OyunlarıMilli BoksörMilli Boksör Hatice Akbaş
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