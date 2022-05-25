Milli mücadele yolunu kano ile geçecekler

İSTANBUL - Kanocu Ahmet Ergün ve Keremhan Kara, Kurtuluş Savaşı'nda teknelerle İstanbul'dan İnebolu Limanı'na cephane taşınmasını canlandırmak için, yolculuğa çıktı. İstanbul'dan teslim aldıkları Türk Bayrağını, 9 Haziran perşembe günü İnebolu Limanı'na ulaştırmayı hedefleyen kanocular, İnebolu Sokağı karşısındaki Kabataş Sahili'nden, dualarla uğurlandı.



Sembolik yolculukla ilgili açıklama yapan Keremhan Kara, "İnebolu İstiklal madalyası olan tek ilçe. İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu var. Bu yolun tam 101'inci yılı. Yani 9 Haziran İnebolu'nun 'Şeref ve Kahramanlık' günü. Mühimmatlar İstanbul'dan İnebolu'ya, ardından Ankara'ya taşınmıştı. Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar sayesinde. Biz bu rotanın öncesi olan İstanbul-İnebolu deniz rotasını, kanolarımızla geçeceğiz. Rotamız tahmini 15 gün sürecek. Ama patron Karadeniz. Ne olacak bilemiyoruz. Biz ne kadar plan yaparsak yapalım, denizde her şey değişiyor. Yolumuz 480 kilometre ve her gün tahmini 50 kilometre gitmeyi planlıyoruz. İstanbul Boğazı'nda İnebolulu hemşerilerimizin tekneleri var. Bize destek olmak için Paşabahçe'den boğaz çıkışına kadar bize eşlik edecekler" diye konuştu.