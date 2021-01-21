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Milli muaythai sporcuları, karla kaplı Spil Dağı'nda güç depoladı

Manisa'nın Türk sporuna kazandırdığı milli muaythai'ciler, Spil Dağı'nın karla kaplı yamaçlarında güç depolayıp stres attı.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:14
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Milli muaythai sporcuları, karla kaplı Spil Dağı'nda güç depoladı

MANİSA - Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muaythai Eğitim Merkezi sporcuları, haftanın son idmanını 1517 rakımda kar üzerinde yaptı. İl Müdürlüğü Muaythai Antrenörü Ediz Barış öncülüğünde Spil Dağı'nda çalışan sporcular, hırslı ve istekli görüntüleriyle göz doldurdu. Yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen Spil Dağı'nda idman yapmanın deneyimini yaşayan sporcular, karla kaplı zeminde bol bol oksijen ve kondisyon depoladı. Antrenman sonrası kar topu oynayan sporcular hem stres attı hem de güzel bir gün geçirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Muaythai SporcularıSpil Dağı
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