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Milli güreşçiler, İtalya'da ilk gün 3 madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş Turnuvası'nda ilk gün mindere çıkan Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

05 Mart 2021 Cuma 15:56
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Milli güreşçiler, İtalya'da ilk gün 3 madalya kazandı

ANKARA - Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, Kazak Mansur, Küba asıllı Şilili Yasmani Acosta Fernandez ve Rus Zurabi'yi sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, finalde Mısırlı dünya üçüncüsü Abdellatif Ahmed Muhammed ile karşılaştı. Rakibini 7-0 yenen Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Ahmet Uyar, 60 kiloda Macar ve Porto Rikolu rakiplerini sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, sakatlığı nedeniyle final maçına çıkamadı ve gümüş madalyada kaldı. Cenk İldem, 97 kiloda Kazak İskakov'u 3-1 yendi. Yarı finalde dünya şampiyonu Musa Evloev'e karşı kaybeden İldem, Avrupa üçüncüsü İtalyan Luca Svaicari'yi 7-1 yenerek bronz madalya kazandı. 67 kilo repesaj maçlarını kazanan Murat Fırat, Dünya Kupası şampiyonu Rus Nazır Abdullaev'e yenilerek 5'inci oldu. Milli güreşçiler Enes Başar, Doğan Göktaş ve Ayhan Karakuş ise ilk turda organizasyona veda etti.

Şampiyonada bugün 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Emrah Kuş, Burhan Akbudak ve Salih Aydın mindere çıkacak. Bu sıkletlerde final müsabakaları TSİ 20.00'de başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Matteo Pellicone Ranking Series Güreş TurnuvasıMilli Güreşçilerİtalya3 Madalya
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