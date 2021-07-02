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Milli Forma Talihlileri Hediyelerini Aldı..

02 Temmuz 2021 Cuma 14:43
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Milli Forma Talihlileri Hediyelerini Aldı..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Belediye Başkanı Alper Taban’ın Euro 2020 maçları öncesi sosyal medya hesabından yaptığı milli forma çekilişinde forma kazanan 10 kişi, hediyelerini Başkan Taban’dan aldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, Euro 2020 maçları öncesi sosyal medya hesabından milli forma hediyeli çekiliş düzenlemişti. Facebook ve Twitter üzerinden yapılan çekilişte 5’er adet forma hediye edileceği duyuruldu. Çekiliş sonucunda forma kazanan 10 talihlinin belli olması üzerine, bu kişilerle iletişime geçilerek formaları temin edildi.

10 talihli, İnegöl Belediyesine davet edilerek formaları Salı günü teslim edildi. Belediye Başkanı Alper Taban, forma talihlilerini makamında kabul etti. Formaların takdimi sonrası gençlerle çay içip sohbet eden Başkan Taban, çekiliş etkinliğine katılımları için de teşekkür etti.

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Milli Forma Talihlileri Hediyelerini Aldı..
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