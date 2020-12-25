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Milli atlet Tuğba Danışmaz, Türkiye rekoru derecesini yükseltti 

İstanbul Ataköy’de 2020‘nin son yarışması olan Salon Rekor Deneme Yarışları’nda milli atlet Tuğba Danışmaz, üç adım atlamada kendine ait olan 13.44’lük U23 Kadınlar Salon Türkiye rekorunu 13.56’ya yükseltti.

25 Aralık 2020 Cuma 08:50
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Milli atlet Tuğba Danışmaz, Türkiye rekoru derecesini yükseltti 

Hedeflerinin olimpiyat kotası alabilmek olduğunu belirten milli atlet Tuğba Danışmaz’ın antrenörü Cahit Yüksel, “Tuğba kendisine ait olan 13.44’lük Türkiye rekorunu 13.56’ya yükseltti. Olimpiyat kotası hedeflediğimiz için bu deneme yarışları neyi doğru neyi eksik yaptığımızı görmek adına iyi oluyor. Biz Tuğba’nın derecesinin ocak-şubat gibi 14 metrelere geleceğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız o yönde. Önümüzde birkaç uluslararası organizasyon var, hedeflerimize doğru ilerliyoruz” dedi. 

Antrenör Cahit Yüksel, pandemi döneminin etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını belirterek, “Federasyonumuz bize kamp olanakları sağladı. Pandemi bizi aslında çok etkilemedi. Bu süreci kampta geçirdik, hala da geçiriyoruz. Geçen ay Antalya’da kamptaydık, bu hafta İstanbul’da kamptayız. İzole olduk. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olması sporcularımıza dinlenme olanağı sağladı. Antrenmanlara, hedeflere ulaşmak için sıkı bir şekilde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tuğba DanışmazAtletAtletizm
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