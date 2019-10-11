Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98955
ALTIN
282.246
DOLAR
5.8688
STERLİN
7.3661
EURO
6.4704
Bininci kök hücre nakline kutlama
Bininci kök hücre nakline kutlama
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da...
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava...
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi...
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday

Üç adım atlamada Avrupa U23 şampiyonu Necati Er, EA'nın yıl sonu ödüllerinde genç atletlere verilen 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday gösterildi.

Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday

Üç adım atlamada Avrupa U23 şampiyonu Necati Er, EA'nın yıl sonu ödüllerinde genç atletlere verilen 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday gösterildi.

11 Ekim 2019 Cuma 11:50
12 Okunma
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday

ANKARA - Estonya'nın başkenti Tallinn'de 26 Ekim'de düzenlenecek EA Golden Tracks yıl sonu galasında verilecek Avrupa atletizm ödüllerinde, adaylar açıklandı. Ödül alacakların atletizm severlerin ve medyanın oylarıyla belirlendiği organizasyonda, Türkiye'den 22 yaşındaki atlet Necati Er aday gösterildi. İsveç'in Gavle kentinde 17.37'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Avrupa U23 şampiyonu olan Necati, daha sonra Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da finalde yarışmıştı.

Er, Rising Star (Parlayan Yıldız) kategorisinde ödüle önemli isimlerle birlikte aday gösterildi. Adaylar arasında Almanlar'ın dekatlon dünya şampiyonu Niklas Kaul, Britanyalı Mx Burgin, Fransız Jimmy Gressier ve Wilfred Hapio, İsviçreli engelci Jason Joseph, Ukraynalı çekiççi Mikhaylo Kokhan, Polonya'dan ciritçi Cyprian Mrziglod, Belaruslu yüksekçi Maxim Nedasekau ve İspanyol diskçi Yasiel Brayan Sotero bulunuyor.

Oylamalar sosyal medya üzerinden gerçekleştiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yılın Parlayan YıldızıAvrupaMilli Atlet Necati Er
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSYD İzmir'den 5'inci voleybol şöleni
TSYD İzmir'den 5'inci voleybol şöleni
Trabzonspor’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Trabzonspor’dan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
Beşiktaş’ta başkan enflasyonu
Beşiktaş’ta başkan enflasyonu
Fikret Orman: Her şeyi çok net anlattım, başka bir karar almadım
Fikret Orman: Her şeyi çok net anlattım, başka bir karar almadım
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Bayram Toysal
Albert Riera: Fatih Terim'e inancım sonsuz
Albert Riera: Fatih Terim'e inancım sonsuz
Abdullah Avcı'nın yeni 10 numarası Diaby
Abdullah Avcı'nın yeni 10 numarası Diaby
A Milli Takım'da öncelikli hedef Arnavutluk
A Milli Takım'da öncelikli hedef Arnavutluk
BİLGİ Cup yelken yarışlarında şampiyon belli oldu
BİLGİ Cup yelken yarışlarında şampiyon belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans