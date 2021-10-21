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MHK'de 'tatsız' son

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti.

21 Ekim 2021 Perşembe 18:10
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MHK'de 'tatsız' son

Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda dün toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK ve yürütülen sistem her kulübün tepkisini çekerken, Başkan Serdar Tatlı bugün görev yerine gelerek önce 10'uncu hafta maçlarının atamalarını yapıp ardından istifasını yazdı.

DHA'nın edindiği bilgilere göre; Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü toplantıya davet edilmeyen Serdar Tatlı'nın bu duruma alındığı belirtildi. Ligin 10'uncu haftası yaklaştığı için hakem atamalarını MHK üyeleriyle birlikte yaptıktan sonra istifasını TFF Yönetimi'ne sunan Serdar Tatlı, hem toplantıya davet edilmemesini gerekçe göstererek hem de kulüplerin istediği yeni bir yapılanma çalışmasının önünü açmak için böyle bir karar alırken, Tatlı ile beraber MHK üyeleri de görevlerini bıraktı. 

HAKEM CAMİASI DIŞINDA BİR İSİM...

TFF Yönetim Kurulu en kısa sürede toplantılar yaparak yeni MHK Başkanı ve üyelerinin atamasını gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir uygulama seçecek. TFF'nin Aralık ayına kadar geçici bir süreyle hakem camiası dışından bir ismi MHK Başkanı seçeceği haberleri gelirken, belirlenecek bu isime kimlerin yardım edeceği de düşünülüyor.

CÜNEYT ÇAKIR-FIRAT AYDINUS MODELİ

Kulislerde dolaşan haberlere göre; MHK'nin yeni yapısı için şu an aktif hakem olan Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'nun yönetimi devralma ihtimali bulunuyor. Çakır'ın başkan Aydınus'un başkan yardımcısı şeklinde düşünülen yapının hemen mi, yoksa devre arasında veya sezon sonunda da mı gerçekleşeceği tartışılmaya başlandı. 

Öte yandan Aralık ayında belirlenecek yeni FIFA kokartlı hakemler listesinin de bu süreçte nasıl şekil alacağı merak konusu. MHK'de yaşanan bu 'tatsız' son futbolun içindeki dinamikleri yakından ilgilendirirken TFF Yönetimi ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın karar alabilmek adına ivedi bir şekilde yeniden toplanması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHKSerdar Tatlıİstifa
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