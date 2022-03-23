Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.185,13
ALTIN
922,39
DOLAR
14,85
STERLİN
19,63
EURO
16,34
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim

23 Mart 2022 Çarşamba 15:22
Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim

İSTANBUL - Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkan adayları arasında yer alan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyeceğini açıkladı.

Kulüp olarak tarihin en önemli genel kurulunu yapacaklarının altını çizen Metin Öztürk, "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15'inci sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa ve kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden 'Mayıslar bizim' derdik, şimdi martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak bir hedef değil ise. Şubat ayı divan konuşmamdaki ibra ironisini anlamak istemeyenler için de durumu netleştireyim. Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Metin ÖztürkGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri karaborsaya düştü
Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri karaborsaya düştü
Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na hazır
Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na hazır
Maratonİzmir için geri sayım başladı
Maratonİzmir için geri sayım başladı
A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için ilk rakibi Portekiz karşısına çıkıyor
A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için ilk rakibi Portekiz karşısına çıkıyor
Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı
Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı
Karda off-road heyecanı
Karda off-road heyecanı
THY, Avrupa kupalarını garantiledi
THY, Avrupa kupalarını garantiledi
Trabzonspor’da şampiyonluk hesapları
Trabzonspor’da şampiyonluk hesapları
Göztepe'nin efsanesi Fevzi Zemzem vefat etti
Göztepe'nin efsanesi Fevzi Zemzem vefat etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma