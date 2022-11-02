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Metin Görgün son yolculuğuna uğurlandı

02 Kasım 2022 Çarşamba 15:03
Metin Görgün son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski milli voleybolcu Metin Görgün için Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda tören düzenlendi. Görgün'ün naaşı daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki törene; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Görgün'ün sporculuk dönemindeki takım arkadaşları, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: EFELER LİGİ BU SEZON METİN GÖRGÜN İSMİYLE OYNANACAK

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Efeler Ligi'nin bu sezon Metin Görgün AXA Sigorta Efeler Ligi ismiyle oynanacağını söyledi. Metin Görgün'ün asla unutulmayacağını ifade eden Başkan Üstündağ, "Keşke bugün burada böyle bir beraberliğimiz olmasaydı. Ama Metin kardeşimizi kaybettik. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Cumartesi günü görüştüğümüzde, uzun bir program yapacağız demişti. Bu kadar güzel ilişkileri olan can dostumuz ebediyete intikal ediyor. Sevenlerine, voleybol camiasına, ailesine, baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Metin'i asla unutmayacağım. Metin'i tanıyan herkes, hakkını helal etsin. Böyle bir dosta hakkımız helal olsun" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BALTACIOĞLU: TOPRAĞI BOL OLSUN, HER ZAMAN AKLIMIZDA OLACAK

Görgün'ün milli takımdan arkadaşı Dünya Baltacıoğlu, "Ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Metin ile 41 yılımı nasıl geçirdiğimi anlatmak istiyorum. Metin bugüne kadar bir gün hariç hepimizi gülümsetti. Kulüplerde rakip, milli takımda beraber oynadığım bir arkadaşım oldu. Sonrasında dostluğa dönüştü. Herkesin hayatına bir yerde dokunmuştur. Toprağı bol olsun, her zaman aklımızda olacak" diye konuştu.

ZEYNEP DURU GÖRGÜN: O'NA OLAN SEVGİMİZ HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEK

Babasıyla olan anılarını anlatan Zeynep Duru Görgün, "Canımdan çok sevdiğim, böyle bir sevgiyi asla tarif edemem. Çok özel bir insandı. Babam hakkında kötü bir anısı olan hiçbir insan olamaz. Sadece pozitif olan bir adam. Hayatımda başıma gelecek en kötü şey olduktan sonra bile tutunacak şeylerim var. Bu konuşmayı düşündüğümden daha zormuş. O'na olan sevgimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Huzurlar içinde uyu, biricik babam" şeklinde konuştu.

AHMET GÜLÜM: BU CAMİA SENİNLE GURUR DUYUYOR

Görgün'ün Galatasaray Voleybol Takımı'ndan takım arkadaşı Ahmet Gülüm ise "44 yıllık bir dostluğu sonrasında burada, bu konuşmayı yapacağımı hiç hayal etmezdim. Zor bir konuşma olacak. O'nun adına yapmam gereken bir son görev olduğunu düşünüyorum. Cesur, sevgi dolu bir adamdı. 'Bu taraftar sizinle gurur duyuyor' tezahüratını çok severdi. 'Bu camia seninle gurur duyuyor'. O'nu unutturmayacağız. Başkanın müthiş bir projesi var. Buradaki herkesin mutlu olacağını düşündüğüm bir proje" dedi. 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki törenin ardından Metin Görgün'ün naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde getirildi. Görgün, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Görgün'ün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazına; iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2022 15:23
Anahtar Kelimeler:
Metin GörgünEski Milli Voleybolcu
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